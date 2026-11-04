¡Ojo! Si tu apellido empieza con B, este miércoles te depositan hasta 6 mil 400 pesos de Pensión Bienestar

Foto: Cuartoscuro

Si tu primer apellido comienza con la letra B, este miércoles 4 de noviembre recibirás el último pago de la Pensión Bienestar de 2026, correspondiente al bimestre noviembre-diciembre.

La Secretaría de Bienestar informó que los depósitos para adultos mayores, Mujeres Bienestar, personas con discapacidad y madres trabajadoras se realizan desde el 3 de noviembre y finalizarán el 27 del mismo mes.

Los depósitos caen directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar conforme a la inicial del primer apellido.

El calendario comenzó el martes 3 de noviembre con los apellidos que inician con A. Este miércoles corresponde el turno a la letra B, mientras que los beneficiarios con apellidos que empiezan con C recibirán su depósito el jueves 5 y viernes 6 de noviembre.

¿A quiénes les depositan la Pensión Bienestar este miércoles 4 de noviembre?

Las personas cuyo primer apellido comienza con la letra B recibirán este miércoles el depósito correspondiente al bimestre noviembre-diciembre de 2026.

El calendario aplica para los derechohabientes y beneficiarios de los siguientes programas:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Pensión Mujeres Bienestar, dirigida a mujeres de 60 a 64 años.

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad.

Programa para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras.

El dinero se depositará directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar, por lo que no es necesario realizar un trámite adicional para recibir el pago.

Calendario completo de pagos de Pensión Bienestar en noviembre de 2026

La Secretaría de Bienestar estableció un calendario escalonado para distribuir los recursos de acuerdo con la primera letra del primer apellido.

Las fechas oficiales son:

Letra del primer apellido Fecha de pago A Martes 3 de noviembre B Miércoles 4 de noviembre C Jueves 5 y viernes 6 D, E, F Lunes 9 de noviembre G Martes 10 y miércoles 11 H, I, J, K Jueves 12 de noviembre L Viernes 13 de noviembre M Martes 17 y miércoles 18 N, Ñ, O Jueves 19 de noviembre P, Q Viernes 20 de noviembre R Lunes 23 y martes 24 S Miércoles 25 de noviembre T, U, V Jueves 26 de noviembre W, X, Y, Z Viernes 27 de noviembre

¿Cuánto depositan de Pensión Bienestar en noviembre de 2026?

El monto depende del programa al que pertenezca cada persona. Para el último bimestre del año, las cantidades son:

Adultos mayores: 6 mil 400 pesos bimestrales.

6 mil 400 pesos bimestrales. Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos bimestrales.

3 mil 100 pesos bimestrales. Personas con discapacidad: 3 mil 300 pesos bimestrales.

3 mil 300 pesos bimestrales. Hijos de madres trabajadoras: mil 650 pesos bimestrales en la mayoría de los casos.

Estos recursos corresponden al periodo noviembre-diciembre y se depositan directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar.

Sembrando Vida también deposita en noviembre

A diferencia de las pensiones bimestrales, el programa Sembrando Vida tiene una fecha de pago independiente.

Las personas beneficiarias recibirán su jornal mensual de 6 mil 450 pesos el miércoles 11 de noviembre.

Este apoyo no sigue el calendario escalonado por apellido que se aplica a las pensiones y otros programas del Bienestar.

¿Tengo que retirar mi Pensión Bienestar este miércoles 4 de noviembre?

No. La Secretaría de Bienestar aclaró que no es necesario acudir al banco el mismo día del depósito.

Los recursos permanecen disponibles en la tarjeta del Banco del Bienestar y pueden utilizarse cuando cada persona lo necesite.

Esto significa que, aunque tu depósito esté programado para este miércoles 4 de noviembre, puedes retirar el dinero después, sin perder el apoyo.

¿Dónde resolver dudas sobre los pagos?

Si tienes dudas sobre la fecha que te corresponde, puedes consultar los canales oficiales de la Secretaría de Bienestar.

También está disponible la Línea de Bienestar, en el teléfono 800 639 42 64, donde los beneficiarios pueden solicitar información sobre sus depósitos.

Recuerda que el calendario se organiza conforme a la primera letra del primer apellido y que esta dispersión corresponde al último bimestre de 2026.

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