Noticias de hoy 4 de noviembre de 2026, en un minuto, hasta las 13:00 horas

Auditoría al INE

La Auditoría Superior de la Federación revisará las contrataciones públicas realizadas entre 2000 y 2025 por el INE, el extinto IFE y los organismos electorales estatales, tras detectar irregularidades en el manejo de recursos públicos.

Línea B afectada

Un incendio provocado afectó la Línea B del Metro de la Ciudad de México. El servicio podría estar suspendido todo el día en el tramo que va de las estaciones Deportivo Oceanía a Ciudad Azteca.

Victoria demócrata

Los demócratas ganaron el control de ambas cámaras del Congreso de Estados Unidos tras las elecciones intermedias. La oposición habría logrado triunfos en varios estados, incluidos bastiones republicanos como Texas, Iowa y Kansas.

Trump advierte veto

El presidente Donald Trump aseguró que colaborará con los demócratas tras las elecciones intermedias en Estados Unidos. Sin embargo, advirtió que vetará cualquier legislación con la que no esté de acuerdo.



Bobby Pulido gana

¡De cantante a político! El compositor Bobby Pulido ganó el Distrito 15 de Texas durante las elecciones en Estados Unidos. Su figura es importante para la comunidad latina en la región por temas migratorios.

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