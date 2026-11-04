México seguirá bajo presión de EE. UU. tras elecciones, advierte especialista

La presión de Estados Unidos sobre México continuará pese al triunfo demócrata en las elecciones legislativas, debido a que ambos partidos comparten una agenda relacionada con corrupción, impunidad y tráfico de fentanilo, consideró Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, profesor e investigador de la Universidad de las Américas Puebla.

El especialista señaló que las agencias estadounidenses de seguridad y justicia mantienen agendas que trascienden los periodos presidenciales, por lo que la relación bilateral seguirá marcada por estos temas.

Rodríguez Sánchez Lara estimó que uno de los posibles cambios podría darse en la política migratoria, mediante una eventual reducción del presupuesto del ICE, aunque advirtió que Donald Trump podría vetar decisiones presupuestales.

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