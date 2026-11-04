Ambientalistas denuncian presuntas omisiones de Profepa por caso de tablas antiosos en NL

Profepa bajo cuestionamiento por denuncia de tablas Foto: Missael Dávila

Colectivos ambientalistas de Nuevo León señalaron presuntas omisiones e irregularidades en la actuación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), luego de que la dependencia diera por concluida una denuncia relacionada con la colocación de tablas con clavos antiosos en el sector residencial de Olinalá, en San Pedro Garza García.

No se han realizado diligencias por el decomiso

La activista ambiental Cristina Marmolejo acudió a las oficinas de la autoridad federal para ampliar el recurso legal que presentó el pasado 28 de septiembre. Durante su visita, cuestionó que no se realizaran diligencias que consideró necesarias, como el decomiso de las trampas o la comparecencia de Michael Zenkl, presidente de la junta de colonos del sector y señalado por los promoventes como responsable de impulsar esta medida.

¿Por qué ambientalistas cuestionan a Profepa?

Marmolejo señaló que la notificación de la Profepa descartó anomalías sin incluir evidencia fotográfica de las inspecciones realizadas ni aclarar si se revisaron los predios privados donde presuntamente fueron colocadas las tablas.

La activista también recordó que el hijo del dirigente vecinal difundió un video en el que hizo referencia al uso de manuales extranjeros para justificar la colocación de estos dispositivos.

Ante la falta de actuaciones que, desde su perspectiva, permitan esclarecer los hechos, Marmolejo planteó la posibilidad de que exista tráfico de influencias o protección hacia el presidente de la junta de colonos para evitar posibles sanciones ambientales.

Marmolejo planteó que existe tráfico de influencias

Ante la falta de actuaciones que, desde su perspectiva, permitan esclarecer los hechos, Marmolejo planteó la posibilidad de que exista tráfico de influencias o protección hacia el presidente de la junta de colonos para evitar posibles sanciones ambientales.

La activista cuestionó que la autoridad no haya considerado el material audiovisual y fotográfico que, aseguró, circuló públicamente.

“Yo lo estoy sintiendo así, que hay una irregularidad o hay una omisión o hay un supuesto querer beneficiar a alguien porque pues no entiendo. Todos vimos los videos, todos vimos las fotos, todos supimos quién fue el que dijo: ‘pues sí, lo hice y lo hice a partir de un manual que bajé de Google’, todos vimos, pero parece ser que la autoridad no quiere ver o quiere voltear para otro lado”, declaró.

¿Qué sigue en la denuncia por las tablas con clavos?

La ampliación del recurso legal busca que la Profepa revise nuevamente los elementos presentados y determine si existen motivos para iniciar un procedimiento administrativo o mantener el cierre del caso.

Marmolejo también señaló que las denuncias relacionadas con estos hechos han enfrentado falta de respuesta por parte de otras instancias, entre ellas Parques y Vida Silvestre de Nuevo León.

Hasta el momento, los señalamientos sobre posibles influencias o protección hacia el dirigente vecinal corresponden a las acusaciones de la activista y no constituyen irregularidades acreditadas por una autoridad.

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