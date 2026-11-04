¡Les quitan despensas y pasajes! Jubilados cercan la Cámara de Diputados y exigen presupuesto para 2027

Exigen la integración de más recursos para sus apoyos. Foto: UnoTV

Jubilados Sindicalizados de la Cámara de Diputados, bloquearon desde temprana hora los accesos al palacio legislativo de San Lázaro. Exigen presupuesto para el numeral 23 del Convenio de Prestaciones Económicas, Sociales, Culturales y Recreativas de los trabajadores.

Los jubilados reclaman prestaciones como ayuda económica mensual y despensa, apoyos anuales para anteojos y pasajes, beneficios que de acuerdo con los inconformes les fueron suspendidos por falta de presupuesto.

De acuerdo con el pliego petitorio, los jubilados exigen se contemplen recursos para el Presupuesto de Egresos de 2027 para que la Cámara de Diputados cumpla con lo previsto en el numeral 23; que dichos recursos se etiqueten para cumplir con la obligaciones laborales para con los trabajadores, así como una mesa de diálogo con los legisladores para encontrar una solución a sus demandas.

Los inconformes permanecen este miércoles 4 de noviembre en el perímetro de la sede parlamentaria sin realizar cierres a la circulación en vías principales como avenida Congreso de la Unión y Eduardo Molina. La única arteria parcialmente cerrada es la calle de Zapata, que coincide con la entrada principal del recinto legislativo.

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