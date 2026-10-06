Maximiano “N”: ¿a qué hora es su audiencia por caso de sueros vitaminados?

Doctor Maximiano “N”. Foto: Fiscalía Sonora

La audiencia de imputación de Maximiano “N”, señalado por su presunta responsabilidad en el caso de los sueros vitaminados en Sonora, iniciará este martes a las 15:00 horas, informó el fiscal de Sonora, Gustavo Salas. Durante la audiencia, la Fiscalía solicitará que el médico permanezca en prisión preventiva justificada mientras continúa el proceso judicial.

Fiscalía pedirá prisión preventiva para Maximiano “N”

El fiscal Gustavo Salas explicó que Maximiano “N” presenta actualmente una condición de salud precaria, aunque señaló que su edad no le permitiría acceder a un beneficio. Sin embargo, precisó que el juez podría considerar razones médicas al momento de determinar las medidas correspondientes.

La Fiscalía, adelantó el funcionario, solicitará que el médico permanezca en prisión preventiva justificada durante el proceso.

Médico se entregó tras más de cuatro meses prófugo

Maximiano “N” se entregó este lunes ante las autoridades, después de permanecer más de cuatro meses prófugo de la justicia.

El médico es investigado por su presunta responsabilidad en la muerte de ocho personas relacionadas con la aplicación de sueros vitaminados.

De acuerdo con la información proporcionada por la autoridad, además de los ocho fallecimientos, se contabilizan 12 personas con lesiones o afectaciones.

¿Qué se ha realizado en la investigación?

Como parte de las investigaciones por el caso de los sueros vitaminados, las autoridades han realizado:

245 actuaciones , entre entrevistas y diversas diligencias

, entre entrevistas y diversas diligencias 25 cateos

146 dictámenes periciales

7 inmuebles asegurados

16 vehículos asegurados

Dictámenes de alta especialidad médica

La audiencia de imputación será el siguiente paso dentro del proceso judicial contra Maximiano “N”, señalado por su presunta responsabilidad en estos hechos.

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