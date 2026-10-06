Economía de México acelerará en 2027; Hacienda estima crecimiento de hasta 2.5%

Hacienda estima que la economía de México crecerá. Foto: Cuartoscuro

La economía mexicana acelerará su crecimiento en 2027 y podría avanzar entre 1.5% y 2.5%, estimó el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora. El funcionario señaló que las proyecciones reflejan un escenario en el que el crecimiento económico puede avanzar junto con el bienestar de las familias.

Ante el Pleno del Senado, Édgar Amador sostuvo que la economía del país continuará acelerando su crecimiento durante el próximo año.

“Para 2027 estimamos que la economía mexicana continuará acelerando su crecimiento en un rango de 1.5 y 2.5%”.

El secretario agregó que el crecimiento económico debe traducirse en beneficios para las familias, al señalar que ése es uno de los objetivos de la política económica.

Hacienda destaca aumento en recaudación

Amador Zamora también destacó el comportamiento de los ingresos tributarios, que, según sus estimaciones, representarán 15.4% del Producto Interno Bruto (PIB) al cierre de 2026.

“Para el cierre de 2026, los ingresos tributarios alcancen 15.4% del PIB, lo que representa 0.7 puntos porcentuales por encima del nivel observado al inicio de la administración, esto es 776 mil millones de pesos en términos nominales en 2 años, sin la necesidad de incrementar los impuestos o realizar una reforma fiscal”.

Pemex mejora su calificación crediticia

Respecto a Petróleos Mexicanos (Pemex), el secretario de Hacienda destacó que las agencias calificadoras elevaron por primera vez en 12 años la calificación crediticia de la empresa.

“Las agencias calificadoras elevaron la calificación crediticia de Pemex por primera vez en 12 años, y Pemex volvió exitosamente a los mercados de capitales en los inicios de este año con emisiones locales cuya demanda fue dos veces el monto colocado”.

Deuda pública tendrá reducción al cierre de 2026

Sobre los requerimientos financieros del sector público, Amador Zamora estimó que al cierre de 2026 se habrá registrado una reducción de 1.7 puntos porcentuales del PIB respecto de 2024.

El secretario calificó esta disminución como histórica y la ubicó dentro de un escenario de estabilidad y crecimiento económico.

“Para el cierre del 2026, los requerimientos financieros del sector público se habrán reducido en 1.7 puntos porcentuales del PIB, respecto de 2024, una reducción histórica, en un contexto de estabilidad y de crecimiento”.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.