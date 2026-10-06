Elecciones en España 2026: fechas, proceso, partidos y candidatos

Pedro Sánchez busca nuevo mandato en medio de crisis en España. Foto: AFP

España celebrará elecciones generales el próximo 29 de noviembre, anunció el presidente Pedro Sánchez en una apuesta con la que busca revalidar su mandato tras la derrota en el Congreso de sus medidas contra la crisis de la vivienda.

La decisión del dirigente socialista, quien está en el poder desde 2018, pone fin a una legislatura marcada por la fragilidad parlamentaria de su gobierno de coalición en minoría y por sus crecientes dificultades para sacar adelante iniciativas clave.

Frente a sus áticos, sus recortes y su servilismo a las élites, nuestro compromiso con la gente: vivienda asequible, servicios públicos y derechos sociales.



España tiene que seguir avanzando y, para eso, necesitamos que la ciudadanía amplíe nuestra fuerza en el Parlamento.



Toca… pic.twitter.com/7TJYjaceP3 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 5, 2026

Elecciones en España 2026: todo sobre los comicios

España celebrará elecciones generales anticipadas el próximo 29 de noviembre de 2026, luego de la disolución del Congreso de los Diputados y del Senado.

La convocatoria quedó formalizada mediante el Real Decreto 806/2026, publicado este martes 6 de octubre en el Boletín Oficial del Estado (BOE), con lo que comenzó oficialmente el proceso para renovar las Cortes Generales.

En los comicios se elegirán los 350 integrantes del Congreso de los Diputados, además de los representantes correspondientes al Senado. La distribución de diputados se realiza por circunscripciones: Madrid contará con 38 escaños; Barcelona, con 32; Valencia, con 16; Alicante y Sevilla, con 12 cada una, y Málaga, con 11, entre otras provincias.

¿Cuándo comienza la campaña electoral en España?

El calendario establece que la campaña electoral tendrá una duración de 15 días. Comenzará a las 00:00 horas del 13 de noviembre y concluirá a las 24:00 horas del 27 de noviembre. Posteriormente se celebrará la jornada electoral el domingo 29.

Una vez celebradas las elecciones y completado el proceso correspondiente, las nuevas Cámaras deberán constituirse el 23 de diciembre de 2026, a las 10:00 horas.

¿Quiénes serán los candidatos?

Todavía no existe una lista definitiva de candidaturas oficialmente proclamadas. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) establece los plazos para la presentación, revisión y posterior proclamación de las candidaturas.

Las listas presentadas deben publicarse el día 22 posterior a la convocatoria y, después del periodo previsto para revisar y corregir posibles irregularidades, las Juntas Electorales proclamarán oficialmente las candidaturas.

Además, los españoles no eligen directamente al presidente del Gobierno. En las urnas votan para conformar el Congreso y el Senado. Una vez constituido el nuevo Congreso, se desarrolla el procedimiento constitucional para la investidura del presidente del Gobierno.

Sin embargo, se conocen los principales partidos que actualmente tienen representación parlamentaria y los dirigentes que ya aparecen como candidatos o posibles candidatos:

PSOE – Pedro Sánchez: el secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y actual presidente de España ha anunciado que volverá a presentarse a las elecciones.

el secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y actual presidente de España ha anunciado que volverá a presentarse a las elecciones. Partido Popular – Alberto Núñez Feijóo: el presidente del PP volverá a encabezar la candidatura del partido. Tras conocerse el adelanto electoral, Feijóo ya realizó una declaración pública sobre la convocatoria.



el presidente del PP volverá a encabezar la candidatura del partido. Tras conocerse el adelanto electoral, Feijóo ya realizó una declaración pública sobre la convocatoria. Vox – Santiago Abascal: el presidente de Vox volverá a liderar la formación en las elecciones generales.

el presidente de Vox volverá a liderar la formación en las elecciones generales. Sumar (Frente Amplio) – candidato por definir : la situación todavía no está cerrada. Yolanda Díaz no lo encabezará nuevamente y siguen pendientes tanto el liderazgo como la configuración de posibles alianzas electorales. Algunos nombres que suenan son Ada Colau, exalcaldesa de Barcelona; Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales; Mónica García, ministra de Sanidad, y Ernest Urtasun, ministro de Cultura.



: la situación todavía no está cerrada. no lo encabezará nuevamente y siguen pendientes tanto el liderazgo como la configuración de posibles alianzas electorales. Algunos nombres que suenan son Ada Colau, exalcaldesa de Barcelona; Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales; Mónica García, ministra de Sanidad, y Ernest Urtasun, ministro de Cultura. Podemos – candidato todavía no oficial: Irene Montero ha manifestado su disposición a encabezar una candidatura de unidad, pero no hay todavía una candidatura oficialmente proclamada.

ha manifestado su disposición a encabezar una candidatura de unidad, pero no EH Bildu – sin candidaturas presentadas: su secretario general, Arnaldo Otegi, señaló que la formación utilizará estas elecciones para representar y defender los intereses de la sociedad vasca.

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