Parálisis cerebral y discapacidad intelectual no son lo mismo: experto aclara mitos sobre esta condición

El 6 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Parálisis Cerebral, un trastorno que padecen cerca de 700 mil mexicanos, de acuerdo con datos de la Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral (APAC).

El Dr. Ernesto Alarcón, líder en la Unidad de Neurodesarrollo en la APAC, habló en entrevista con Unotv.com sobre los prejucios y la desinformación que existe alrededor de esta situación que suele ser confundida con la discapacidad intelectual.

La parálisis cerebral no es lo mismo que una discapacidad intelectual

El especialista aseguró que la parálisis cerebral y la discapacidad intelectual son padecimientos distintos; sin embargo, reconoció que la población en general puede llegar a confundir ambos conceptos.

“Uno de los problemas con el concepto de parálisis cerebral es que lleva el apellido de ‘cerebral’. La gente puede pensar que, por el nombre, el cerebro está paralizado”. Dr. Ernesto Alarcón

Sin embargo, el Dr. Alarcón aclaró que la manifestación del daño neurológico se presenta en los miembros superiores e inferiores, es decir, existe dificultad de movimiento.

Por el contrario, la discapacidad intelectual es la dificultad para los procesos cognitivos como la inteligencia, la adaptación y las habilidades de la vida diaria, según dijo el especialista de la APAC a Uno TV.

Y aunque la parálisis cerebral puede venir acompañada de una discapacidad cognitiva, esto no siempre sucede. “No siempre se necesita una parálisis cerebral para que haya una discapacidad“, agregó.

El Dr. Ernesto Alarcón recordó que ha visto beneficiarios de la APAC con una íntegra capacidad cognitiva, al grado que han terminado carreras universitarias sin necesidad de una llamada “educación especial“, pues el problema de esta condición se encuentra en la habilidad motora.

Es un trastorno motor… ¿tu hijo va a poder caminar alguna vez?

La parálisis cerebral se cataloga en diferentes grados y los casos más severos pueden presentar daños permanentes en la movilidad, al grado de que nunca desarrollarían la capacidad de caminar.

Sin embargo, existen alternativas de deambulación asistida para que puedan tener un grado de movilidad. “Aunque no lo logren, podemos hacer uso de dispositivos de ayuda como andaderas y bastones asistenciales“, señaló el Dr. Alarcón.

Y recordó que los pacientes con grados menores y “daño muy leve” pueden caminar por sí mismos.

“Dependiendo de la severidad pueden llegar a caminar sin dejar de tener un diagnóstico, porque muchas veces se piensa que el diagnóstico es una condena de un grado de afectación y para eso se catalogan las severidades“, precisó.

¿Cuáles son los grados de parálisis cerebral?

El Dr. Ernesto Alarcón dio a conocer que los especialistas utilizan la llamada Gross Motor Function Classification System (GMFCS), una herramienta clínica de cinco niveles utilizada para clasificar la movilidad funcional de niños y jóvenes con parálisis cerebral, desde el nacimiento hasta los 18 años de edad.

“Es el tipo de asistencia que necesitan para la movilidad. Hay grados 1, 2, 3, 4 y 5”. Dr. Ernesto Alarcón

En este sentido, el grado 3 es el medio, que es cuando se necesita asistencia para la marcha, pero lo puede hacer independientemente con una andadera, bastón o algún dispositivo, según el experto mexicano.

Los niveles más severos son el 4 y 5, donde existen limitaciones al grado de requerir silla de ruedos, aunque algunos pacientes pueden presentar afectaciones mayores como:

Problemas de deglución

Posibilidad de que se atraganten con su saliva

Problemas gastrointestinales

Deficiencias ortopédicas

Finalmente, los niveles menos graves son los 1 y 2, en donde los pacientes logran la marcha independiente dependiendo del grado de ayuda que necesiten para moverse, de acuerdo con el especialista de la APAC.

Todo empieza en la gestación: ¿cómo prevenir?

El Dr. Ernesto Alarcón aclaró que, antes de hablar de cualquier señal temprana, es pertinente suscribir los factores de riesgo en torno a la parálisis cerebral, según suscribió en entrevista con Uno TV.

Dichos factores de riesgo se presentan antes del nacimiento, cuando pueden existir muchos problemas durante la gestación, incluyendo:

No tener un buen control prenatal

Presión alta durante el embarazo

Infecciones recurrentes durante la gestación

Problemas en el desarrollo del feto

Las madres con problemas pueden recibir malas noticias durante los estudios de control. “Les dicen que vien con una situación de riesgo”, aclara el experto de la APAC.

Una vez que el bebé nace, se identifican problemas respiratorios o infecciones que requieren de hospitalización y transfusiones, lo que aumenta el riesgo en el cerebro de los recién nacidos. Esto puede provocar problemas invisibles que se manifiestan después.

“Muchas veces, los bebés son dados de alta como niños sanos, que tienen todo bien”. Dr. Ernesto Alarcón

Ante la dificultad de identificar una posible parálisis cerebral en los primeros meses de vida, el Dr. Alarcón aseguró que existen medidas de prevención para evitar esta condición.

“Lo más importante es un adecuado control prenatal, en cuanto las mamis se enteren de que están embarazadas, hay que ir a consultas, ultrasonidos; tomar vitaminas, ácido fólico y hierro“, recomendó.

El neurólogo pediatra aseguró que dichas medidas son importantes para garantizar un correcto desarrollo del sistema nervioso del feto, por lo que recomendó a las mujeres embarazadas controlar sus niveles de azúcar, la presión y cuidar la higiene para evitar infecciones.

La recomendación para el segundo y tercer semestre de embarazo es evitar esfuerzos grandes que provocan partos prematuros, lo cual también puede llevar a un caso de parálisis cerebral.

Señales tempranas de parálisis cerebral

Las primeras señales de una parálisis cerebral pueden manifestarse durante los primeros meses de vida, incluyendo:

No pueden seguir los objetos con los ojos

No voltean ante los ruidos

Tienen la cabeza “en gota”, es decir, no la sostienen

El Dr. Alarcón reconoce que, a los tres meses de vida, los bebés ya deberían tener la capacidad de sostener su cabeza o, incluso, deberían poder empezar a enderezarla.

A los seis meses de vida, los niños con posibles signos de parálisis cerebral no son capaces de sentarse por su cuenta, gatean arrastrando un pie y, a los 10 u 11 meses de vida, no han podido ponerse de pie.

“O nos damos cuenta de que sus brazos están muy rígidos o, por el contrario, están muy flojos. Uno los carga y se sienten como ‘de trapo‘, que es la frase que más les resuena“, informó.

Estas señales hablan de un retraso en las habilidades motoras, incluyendo el hecho de que no logran agarrar objetos y que mantienen la mano en puño hasta después de los tres meses de vida.

¿En qué momento acudir con un especialista?

Si un niño o niña recién nacida tiene uno de los factores de riesgo antes mencionados, o su madre atravesó por un parto difícil, la primera medida a tomar es que el bebé tenga un control pediátrico seriado y estandarizado para ver cómo transcurre el desarrollo.

“Si ya hay un dato de alarma o los papás ven algo, ya se debe buscar atención especializada”. Dr. Ernesto Alarcón

El Dr. Alarcón llamó a los padres a evitar pensar que sus hijos “están flojos” o que “van a su tiempo“, pues ese tipo de pensamientos puede hacer que se pierda tiempo para reaccionar a tiempo y evitar problemas mayores.

“Hay que buscar ayuda desde los primeros datos de alarma, pero de preferencia desde que tenemos un solo factor de riesgo“, alertó.

¿Y a quién buscar? A un neurólogo pediatra, quien se encargará de hacer una valoración del desarrollo completo con énfasis en la motricidad. Después de reconocer las señales y hacer un análisis sutil para, posteriormente, hacer estudios de imagen.

Para diagnosticar una parálisis cerebral, los especialistas hacen una resonancia magnética y ven el cerebro para evidenciar la lesión, según explicó el neurólogo de la APAC a Uno TV.

La parálisis cerebral no tiene cura, pero hay tratamientos

Una de las preguntas frecuentes en torno a la parálisis cerebral es si tiene cura y la respuesta del Dr. Ernesto Alarcón es contundente: no.

“¿La parálisis cerebral? No tiene cura, una vez que hay un daño establecido que provoca un problema motor, no se va a quitar”. Dr. Ernesto Alarcón

Sin embargo, los daños severos sí son prevenibles gracias a la neuroplasticidad de los primeros años de vida, cuando el cerebro crea nuevas conexiones que, si bien no curan el daño, compensa otras conexiones.

“De ahí la importancia de una intervención temprana porque es la fase crítica donde el cerebro está ávido de conocer cosas nuevas para compensar. Esta plasticidad nos permite que un niño con daño no llegue a un grado 4 o 5, sino que se quede en un 2 o 3 o 1 en el mejor de los casos“, aclaró.

Y aunque no hay cura, sí existen tratamientos dependiendo del grado de severidad. Desde rehabilitación, masajes o tanques terapéuticos para disminuir la rigidez muscular, según el experto mexicano.

Sin embargo, los tratamientos también se enfocan en las comorbilidades, como la epilepsia, ya que el daño motor también puede dañar las células y provocar convulsiones, las cuales pueden retroceder o estancar el avance del paciente.

Al respecto, el Dr. Ernesto Alarcón remató: “También pueden tener problemas respiratorios, reflujo, problemas óseos por esta misma rigidez, puede haber riesgo de luxación en la cadera o la columna. Es una gama amplia de especialistas que intervienen“.

Un mensaje del Dr. Alarcón a las familias que viven en esta situación

El Dr. Ernesto Alarcón contó a Uno TV que se ha encontrado con familias que la pasan mal a raíz del diagnóstico a su hijo o hija de parálisis cerebral. “Esta noticia les llena de desesperanza“, admitió.

Por esa razón, el neurólogo mexicano envió un mensaje de esperanza a los padres de familia que comienzan a enfrentarse a un caso de parálisis cerebral:

“Hay mantener la esperanza, ser constantes y no dejarnos llevar por el gran común, sino enfocarnos en nuestro familiar y en sus capacidades”. Dr. Ernesto Alarcón

El experto de la APAC también recordó que el diagnóstico no es el final, sino el principio, por lo que hay que comenzar por buscar alternativas de rehabilitación para procurar que la calidad de vida de la persona sea la mejor posible.

Finalmente, recomendó a los familiares no frenar ni sobreexigir a los pacientes. “A veces pensamos que no van a lograr nada y hacen más de lo que se pronosticaba. El otro lado es que si no da un paso más, no hay que frustrarnos sino adaptarnos para compensar“, remató.

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