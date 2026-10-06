Descubren centro de exterminio y fosa clandestina en Xalisco, Nayarit

En Nayarit la Fiscalía procesa un centro de exterminio. Fotos: FGE Nayarit

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Nayarit investiga el hallazgo de un predio en la localidad de La Curva, municipio de Xalisco, que fue identificado por la autoridad como un presunto centro de exterminio por incineración, además de una fosa clandestina donde fueron localizados cuerpos que serían de reciente sepultura.

La fiscal general de Nayarit, Elvia Ludmila Heredia Verdugo, informó que el sitio comenzó a ser procesado desde el 3 de octubre y que las diligencias continúan para localizar, preservar y analizar los indicios encontrados.

La funcionaria señaló que las características del lugar guardan similitudes con el Rancho Izaguirre, en Jalisco, aunque será la investigación la que determine qué ocurrió en este predio y quiénes estarían relacionados con los hechos.

La Fiscalía de Nayarit localizó un centro de exterminio y una fosa clandestina en La Cueva, Xalisco.



La fiscal Ludmila Heredia confirmó que en el lugar operaba una hornilla artesanal con un tambo con diésel, gasolina y jabón para deshacer restos humanos. Se localizaron… pic.twitter.com/nji5oiVInh — Noticias PV (@noticiaspv) October 6, 2026

El reciente hallazgo se ha vuelto viral y ha sido compartido en redes sociales como en la cuenta de X de medios locales como Noticias PV, donde se difunde parte de la conferencia que dio la fiscal de Nayarit con los datos más relevantes del caso hasta ahora.

¿Qué encontraron en el predio de Xalisco?

Durante la inspección del terreno, las autoridades localizaron una estructura que la Fiscalía describió como una hornilla artesanal.

Según explicó la fiscal, en ese sitio se colocaría un tambo que presuntamente era abastecido con diésel, gasolina y jabón, con el objetivo de realizar la incineración de cuerpos y prendas.

“El día sábado ya se incorporaron las madres a estos trabajos ya encontramos prendas que están haciendo ellos. Eso que ven al centro es una hornilla artesanal, ahí se coloca un tambo, se llena de diésel, de gasolina y de jabón para que se adhiera a la piel y a las telas, se queman los cuerpos, los huesos se carbonizan y se arrojan a un riachuelo”. Elvia Ludmila Heredia Verdugo, fiscal de Nayarit

Heredia Verdugo indicó que, de acuerdo con la hipótesis que se investiga, los restos óseos serían sometidos a altas temperaturas hasta quedar carbonizados y posteriormente serían arrojados a un riachuelo cercano.

La Fiscalía todavía debe determinar mediante peritajes si los indicios encontrados corresponden efectivamente con esta mecánica y establecer la temporalidad de los hechos.

Fiscalía también procesa una fosa clandestina

Además de la zona donde se localizaron indicios relacionados con una posible incineración, las autoridades encontraron una fosa clandestina.

La fiscal explicó que en este punto fueron localizados cuerpos de reciente ubicación, por lo que se realizan trabajos forenses para recuperar los restos y obtener información que permita establecer su identidad.

“También estamos procesando… una fosa, hay cuerpos de reciente, de reciente localización y esperemos poder contar con correspondencia genética”. Elvia Ludmila Heredia Verdugo, fiscal de Nayarit

Uno de los objetivos de las diligencias es conseguir correspondencias genéticas que permitan determinar quiénes son las personas localizadas en el predio.

Por ahora, la Fiscalía no ha establecido públicamente una cifra definitiva de víctimas ni ha dado a conocer identidades, debido a que el procesamiento del sitio continúa.

Madres buscadoras se incorporan a los trabajos

Los trabajos en el predio también cuentan con la participación de colectivos de madres buscadoras.

De acuerdo con la Fiscalía, las integrantes de estos grupos se incorporaron a las labores desde el sábado y durante las actividades ya fueron localizadas prendas de vestir que podrían aportar información para identificar a posibles víctimas.

La participación de los colectivos busca contribuir a la búsqueda de indicios y a la eventual identificación de personas desaparecidas mediante los objetos encontrados en el terreno y los análisis forenses correspondientes.

¿Por qué lo comparan con el Rancho Izaguirre?

La fiscal de Nayarit señaló que el predio presenta características que, desde la perspectiva de la investigación, son similares a las reportadas en el Rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco.

La comparación se relaciona principalmente con la presencia de indicios de incineración, prendas y una zona utilizada presuntamente para ocultar restos.

Sin embargo, que ambos lugares tengan características semejantes no significa que exista una relación directa entre ellos. Esa posible conexión tendría que ser establecida mediante las investigaciones ministeriales y periciales.

¿Qué sigue en la investigación de Nayarit?

La Fiscalía de Nayarit mantiene el predio bajo procesamiento para documentar cada uno de los indicios y avanzar en la recuperación de los restos.

Uno de los principales objetivos será obtener muestras que permitan realizar estudios genéticos y determinar la identidad de las personas localizadas.

También deberán establecerse las circunstancias en las que fueron sepultados los cuerpos, el origen de las prendas encontradas y si existe evidencia suficiente para acreditar que el sitio fue utilizado para la incineración de personas.

Por el momento, la expresión “centro de exterminio por incineración” corresponde a la descripción realizada por la fiscal estatal sobre el sitio investigado. La Fiscalía continúa con las diligencias antes de establecer conclusiones definitivas sobre su funcionamiento, el número de víctimas y los responsables.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.