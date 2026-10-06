Shakira y Piqué vuelven a enfrentarse: se ven en los juzgados por sus hijos

Shakira y Piqué se separaron en 2022. Foto: Getty images

Shakira y Gerard Piqué se reunieron en los juzgados este 6 de octubre en Barcelona, con el objetivo de modificar el régimen de visitas del exfutbolista con sus hijos Milan y Sasha.

A través de un comunicado, la representación de Shakira indicó que no se pretende reducir el tiempo que los hijos pasan con su padre, sino que se busca que el esfuerzo de los desplazamientos entre Miami y Barcelona sea compartido y no recaiga en los menores.

La propuesta es que Piqué viaje a Miami durante los periodos de vacaciones cortas, para que los hijos de Shakira no tengan que realizar viajes trasatlánticos de corta estancia y con un desajuste de horario.

El comunicado expone que, de esta manera, los niños pueden mantener durante más tiempo su rutina escolar y familiar, protegiendo así su bienestar emocional, físico y académico.

¿Shakira y Piqué ya tenían problemas?

La modificación se realizaría al acuerdo al que llegaron cuando se separaron en 2022, en el que se mencionaban las condiciones para que Piqué pudiera ver a sus hijos.

El diario La Vanguardia señaló que este conflicto lleva gestándose meses, hasta que ya no pudo haber una buena comunicación entre ambas partes, por lo que ahora tuvieron que acudir al Juzgado de Primera Instancia número 18 – Familia de Barcelona.

Esta situación ocurre justo cuando Shakira se encuentra dando conciertos en España por su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” y a un par de días de que se anunciara que se ampliaron a 13 fechas sus shows.

Está programado que el último evento de la intérprete de “Estoy aquí” y “Te Felicito” sea el próximo 12 de octubre en Madrid.

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