Aplican clases a distancia en Tijuana por altas temperaturas

Suspensión de clases presenciales. Foto: Cuartoscuro

María del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California, informó que el día de hoy y mañana se aplicará la modalidad de clases a distancia en el municipio de Tijuana debido a las altas temperaturas que se esperan en los próximos días. La medida no aplica en el resto de los municipios.

Clases a distancia en Tijuana por altas temperaturas

A través de las fuentes oficiales, la gobernadora anunció que el día de hoy, 6 de octubre, y mañana 7 de octubre, se implementará la modalidad a distancia en Tijuana en todos los niveles de educación pública, esto derivado del pronóstico de altas temperaturas.

En los municipios de Ensenada, Mexicali, Playas de Rosarito, San Felipe, San Quintín y Tecate, se mantienen las clases presenciales.

A los padres de familia se les pide mantenerse atentos a la información que difunda Protección Civil a través de los canales oficiales.

Hasta el momento la medida solo estará vigente durante los días ya mencionados, por lo que el próximo jueves los estudiantes regresarán a los salones de clases, a menos que se haga un anunció sobre alguna modificación.

¿Cómo estará la temperatura en el país este martes 6 de octubre?

Temperaturas máximas esperadas:

40 a 45 °C: Baja California y Sonora

Baja California y Sonora 35 a 40 °C: Baja California Sur y Sinaloa

Baja California Sur y Sinaloa 30 a 35 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

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