¿Montachoques en moto? Video de mujer que acusa a conductor de provocar accidente genera debate en CDMX

Un video captó a un motociclista chocar con un auto. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Un video captado por una cámara de seguridad en la Ciudad de México (CDMX) muestra cómo un motociclista choca contra la parte trasera de un automóvil y cae al pavimento. Sin embargo, tras el accidente, una mujer acusa al conductor del vehículo de haber golpeado al joven, pese a que las imágenes muestran cómo ocurrió el percance.

La grabación generó polémica en redes sociales.

Video de presunto montachoques

En el video, compartido por la cuenta @QuePocaMadre_Mx, se ve a un motociclista chocar contra la parte trasera de un automóvil y caer al pavimento.

El joven queda frente a otro vehículo, cuyo conductor había frenado con anticipación. Segundos después, llegan otros dos motociclistas que le cierran el paso al automovilista y ayudan al joven a levantarse.

🚨🏍️ ¡LO CULPAN DE UN ACCIDENTE QUE NI PROVOCÓ! VIDEO DESATA DUDAS EN LA CDMX



📹 Un conductor captó el momento en que un motociclista sufrió un accidente en #CDMX y, según el propio video, él no habría tenido participación directa en el percance. Sin embargo, una mujer apareció… pic.twitter.com/GDxgfYV64H — Qué Poca Madre (@QuePocaMadre_Mx) October 18, 2026

Posteriormente, una mujer se acerca al conductor y lo acusa de haber golpeado al motociclista. La mujer saca su celular y comienza a grabar el intercambio.

Mientras tanto, el automóvil que recibió el impacto continúa su camino y se estaciona más adelante, sin que las personas que aparecen en la escena le presten atención.

El video, grabado el 17 de octubre, generó reacciones entre los internautas, algunos de los cuales señalaron que no era la primera vez que veían una situación similar en calles de la capital.

Otros plantearon la posibilidad de que se tratara de un caso de presuntos montachoques en motocicleta.

Al observar la secuencia, se aprecia que un taxi se detiene y que el automóvil gris también frena. El motociclista no logra detenerse a tiempo e impacta la parte trasera del vehículo.

En las imágenes de la cámara de seguridad no se observa que otro conductor golpee al motociclista.

Montachoques en CDMX: ¿qué recomienda la SSC?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los llamados montachoques pueden provocar accidentes intencionalmente para exigir dinero a las víctimas.

Ante una situación de este tipo, se recomienda:

Mantener la calma

Llamar a la aseguradora y al 911

Contactar a la Unidad de Contacto del Secretario

No entregar dinero ni documentos

No permitir que otras personas se lleven las llaves, la licencia de conducir, la póliza o la tarjeta de circulación

Verificar la identidad del personal de la aseguradora y permanecer presente durante la atención del incidente

Hasta el momento, la SSC-CDMX no ha reportado montachoques hechos por motociclistas.

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