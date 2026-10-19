¡Sin hombres al volante! Así opera la ruta del Metrobús CDMX conducida sólo por mujeres

Ruta del Metrobús CDMX que es conducida sólo por mujeres. Foto: Gobierno CDMX.

El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) dio a conocer que ya se cuenta con una ruta de Metrobús operada únicamente por mujeres.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, se trata de la Ruta Quetzalcóatl.

Ruta Quetzalcóatl del Metrobús CDMX operada sólo por mujeres

Recientemente, el transporte público capitalino anunció que la CDMX ya cuenta con la primera ruta del Metrobús operada únicamente por mujeres: la Ruta Quetzalcóatl.

De acuerdo con el Metrobús CDMX, 48 mujeres están a cargo de la operación de esta ruta, como parte de una estrategia para ampliar la participación femenina en sectores laborales históricamente ocupados por hombres.

¿Cuál es el recorrido de la Ruta Quetzalcóatl?

Las autoridades de la Ciudad de México explican que la Ruta Quetzalcóatl del Metrobús conecta la avenida Paseo de la Reforma con las terminales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Además, destacaron que se amplió el 30 de enero de 2026 hasta la estación Amajac.

Para realizar este recorrido, explican, la ruta cuenta con 19 unidades eléctricas de 8.5 metros de longitud, las cuales pueden distinguir los usuarios porque tienen una imagen distintiva inspirada en Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, figura de la tradición mesoamericana.

Hay 80 operadoras del Metrobús CDMX

El Gobierno de la Ciudad de México indica que la integración de las 48 operadoras a la Ruta Quetzalcóatl también contribuyó al crecimiento de la plantilla femenina del sistema, pues el número de mujeres conductoras pasó de 33 en febrero a 80 en octubre de 2026.

Además, destacaron que 57 operadoras cuentan con una certificación del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), obtenida mediante evaluaciones teóricas y prácticas.

Al respecto, señalaron que se trata de una acreditación que reconoce las competencias para conducir autobuses de tránsito rápido en los corredores y forma parte también de las acciones para mejorar la seguridad vial.

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