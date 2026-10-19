NeuroTips con Sofía Díaz Pizarro: miedo a equivocarte, tu cerebro necesita tus errores 

Dejar de mandar un mensaje, callarse en la junta o no postularse al puesto que sí se quiere: el miedo a equivocarse frena más decisiones de las que se admiten. Sofía Díaz Pizarro, NeuroCoach y autora de ¿Repetir o Reescribir?, explica en su NeuroTip de esta semana por qué ese miedo es lo que más aleja del aprendizaje y por qué el cerebro necesita los errores para cambiar.

La lógica es sencilla, aprender es cambiar, y el cerebro cambia cuando se intenta algo nuevo, incluso si sale mal. Quedarse en lo seguro protege del error, pero también del aprendizaje. Por eso, dice la especialista, el miedo a equivocarse no cuida: detiene.

¿Por qué el cerebro necesita los errores para aprender?

Para Sofía Díaz Pizarro, el error funciona como una señal: avisa al cerebro que algo no salió como se esperaba y que hay algo por ajustar. Con repetición, y mientras se duerme, esa información se reorganiza. La investigación sobre el sueño respalda una parte de esa idea: dormir ayuda a consolidar lo recién aprendido.

También importa cómo se mira el error. En un estudio con electroencefalograma, las personas que creen que la inteligencia se desarrolla con esfuerzo mostraron más atención a sus errores y mayor precisión después de equivocarse que quienes la consideran fija. Es un estudio pequeño, con universitarios, pero ilustra una idea central del NeuroTip: el error no es el final del aprendizaje, es parte de él.

“Tu cerebro solo cambia cuando lo intentas, con todo y que falles” Sofía Díaz Pizarro, NeuroCoach

¿De dónde viene el miedo a equivocarse?

La respuesta, según Sofía Díaz Pizarro, está en la infancia. Cuando equivocarse costaba un regaño, una cara de decepción, que mamá o papá se alejaran o incluso un golpe, el cerebro de un niño aprendió algo rápido: error igual a dolor. Un niño que recibe un “qué mal estás” junto con el dolor del rechazo no tiene muchas razones para volver a intentarlo.

Años después, ese aprendizaje se convierte en una voz interna: “mejor no, qué tal que me equivoco”. No es falta de capacidad. Es una conducta aprendida, y lo aprendido puede reescribirse.

La psicología del desarrollo apunta en la misma dirección. Los niños perciben cómo reaccionan sus padres ante el fracaso, y esa reacción se relaciona con lo que ellos creen sobre su propia capacidad de mejorar.

¿Cómo dejar de frenarte por miedo a equivocarte?

El NeuroTip de Sofía Díaz Pizarro es concreto. Ante un error, dejar de decirse “qué tonta” o “qué tonto” y cambiar la frase por “qué bien, mi cerebro está aprendiendo”. Así se le enseña al cerebro que equivocarse ya es seguro.

No se trata de fingir que el error no duele, ni de culparse por tener miedo. Se trata de cambiar lo que sucede después del error: sin castigo interno, intentar de nuevo se vuelve posible.

El ejercicio de la semana: pensar qué se dejó de hacer por miedo a equivocarse y darse permiso de intentarlo. Seguramente habrá errores. Y eso, recuerda la NeuroCoach, quiere decir que se está aprendiendo.

Lo que sigue en NeuroTips

Para mamás y papás que no quieren que sus hijos carguen este miedo, el NeuroTip del lunes 26 de octubre es para ustedes: de dónde vienen estos miedos y cómo reescribirlos. Los NeuroTips de Sofía Díaz Pizarro se publican todos los lunes en UnoTV; más información en sofiadiazpizarro.com.

Equivocarte es aprender: el error es la antesala del aprendizaje, dice Sofía Díaz Pizarro, NeuroCoach.

Sofía Díaz Pizarro es neurocoach, autora de ¿Repetir o Reescribir?, conferencista internacional y especialista en neurociencia aplicada, salud mental y educación consciente. Ayuda a familias y público en general a comprender cómo las experiencias moldean la identidad, las emociones y el comportamiento para tomar decisiones más conscientes y construir una vida más plena.



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