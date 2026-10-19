Paseo Nocturno en CDMX: fecha, horario y ruta por Día de Muertos

El paseo nocturno es el 24 de octubre en CDMX. Foto: Cuartoscuro/Archivo

En la Ciudad de México (CDMX), comienzan las actividades para celebrar el Día de Muertos. Como parte de los festejos, el próximo 24 de octubre se realizará el Paseo Nocturno en bicicleta, que comenzará a las 18:00 horas y concluirá a las 22:00 horas.

¿Cuál es la ruta del Paseo Nocturno de Día de Muertos?

El recorrido tendrá una extensión de 13 kilómetros. De acuerdo con información de Movilidad Ciclista de la Ciudad de México, el paseo se llevará a cabo sobre Paseo de la Reforma, donde se cerrará la circulación desde la Glorieta del Ahuehuete hasta la Glorieta de Cuitláhuac.

“Entre luces, tradición y disfraces viviremos una noche para recordar. Prepara tu bici y el disfraz para rodar por la noche en el Paseo Nocturno de Muévete en Bici con motivo de Día de Muertos”, informó MiBiciCDMX.

Debido a la asistencia que suele registrar esta actividad, se recomienda tomar precauciones, ya que la movilidad puede complicarse tanto para ciclistas como para peatones.

¿Cuándo inauguran la Ofrenda Monumental en el Zócalo?

Además, la Ciudad de México se prepara para la instalación de la Ofrenda Monumental en el Zócalo capitalino, cuya inauguración está prevista para el 29 de octubre y permanecerá hasta el 2 de noviembre.

“Este 29 de octubre, la Ciudad de México se llenará de música, color y tradición para celebrar una de las expresiones más queridas de nuestra cultura, en donde rendiremos homenaje a quienes siguen viviendo en nuestros recuerdos. Prepara tu mejor atuendo, reúne a tu familia y amistades, y sé parte de la Gran Ofrenda Monumental en el Zócalo, una gran celebración que nos conectará con nuestras raíces”, indicó el Gobierno de la CDMX.

🌼🕯️ Este 29 de octubre, la Ciudad de México se llenará de música, color y tradición para celebrar una de las expresiones más queridas de nuestra cultura, en donde rendiremos homenaje a quienes siguen viviendo en nuestros recuerdos. 🪻💀🍂



🏵️ Prepara tu mejor atuendo, reúne a tu… pic.twitter.com/yzEawM7K50 — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) October 18, 2026

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