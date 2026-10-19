Voto Latino: un nuevo estudio de Pew Research ve más motivación en la comunidad latina para participar

Más de la mitad de latinos se dice muy motivado para votar. Foto: Envato

Los votantes latinos llegan a las elecciones de mitad de periodo con un interés que no mostraban hace cuatro años, cuando estaban por debajo del resto del electorado. El cambio es más visible entre quienes apoyan a candidatos demócratas, ya que más de la mitad de ese grupo se dice extremadamente motivado para votar, frente a cuatro de cada 10 en 2022, de acuerdo con un estudio de Pew Research Center.

Esa motivación apunta al martes 3 de noviembre, la próxima elección general federal según la Comisión Federal de Elecciones (FEC), en la que está en juego el control del Congreso. Según el mismo análisis, detrás de ese ánimo pesan el costo de la vida y una visión pesimista sobre el rumbo de la comunidad, pues seis de cada 10 votantes latinos creen que la situación de los hispanos en EE. UU. está peor que hace un año.

¿Qué está motivando a los votantes latinos?

La economía encabeza las razones del voto latino, pues casi nueve de cada 10 electores la consideran muy importante al elegir a sus representantes en el Congreso, según otro análisis del mismo centro de investigación. La preocupación se concentra en gastos del día a día, como la gasolina y la energía, la vivienda, la comida y la atención médica, que inquietan seriamente a cerca de ocho de cada 10. En el caso de la gasolina y la energía, la preocupación creció con fuerza desde enero, cuando afectaba a menos de la mitad.

La salud, la educación, el futuro de la democracia y la inmigración también pesan en la decisión. En materia migratoria, seis de cada 10 votantes latinos opinan que el gobierno de Donald Trump está haciendo demasiado con las deportaciones, mientras que poco más de uno de cada cinco cree que lo hace en la medida justa.

Ese malestar se refleja en la opinión sobre el presidente, cuya aprobación entre los votantes latinos bajó a cerca de uno de cada cuatro, cuando a inicios de 2025 rondaba cuatro de cada 10. Más de la mitad de los votantes latinos dice que su voto para el Congreso será una forma de oponerse a Trump. Aun así, la motivación no es pareja, ya que quienes respaldan a candidatos republicanos muestran menos entusiasmo y casi uno de cada cinco votantes latinos todavía no decide por qué partido votará.

¿Cómo confirmar el registro antes del 3 de noviembre?

Las reglas para inscribirse cambian de un estado a otro, y las fechas límite de registro para las elecciones de 2026 también varían. Cada estado tiene una página para confirmar la inscripción y revisar las opciones de voto, y los enlaces a todas ellas están reunidos en un solo directorio, según la Comisión de Asistencia Electoral de EE. UU. (EAC).

Revisar el registro con tiempo permite corregir errores antes de la elección, y en general el proceso incluye estos pasos.

Entrar a la página de la oficina electoral del estado y buscar la opción para confirmar el registro

Verificar que el nombre, la fecha de nacimiento y el domicilio coincidan con los documentos de la persona, sobre todo si cambió de casa en los últimos meses

Consultar el lugar de votación asignado y las opciones de voto anticipado o por correo que ofrece el estado

Comunicarse con la oficina electoral del condado si el registro no aparece o tiene datos incorrectos

Las formas de votar en persona, de manera anticipada o por correo tampoco son iguales en todo el país, y en estados como Virginia, Texas, Florida, California y Nueva York cada sistema tiene sus propias fechas y opciones. Por eso conviene guiarse siempre por la información de la oficina electoral local y no por mensajes que circulan en redes sociales.

New from Pew Research: The Economy Is the Top Issue for Latino Voters in the 2026 Midterms https://t.co/vThTUZMoHJ — Ramesh.M (@Rameshmoments) October 16, 2026

¿Qué ayuda existe para quien prefiere votar en español?

La Ley de Derecho al Voto obliga a ciertas jurisdicciones a ofrecer la información electoral en el idioma de las comunidades con dominio limitado del inglés. Según el Departamento de Justicia, la regla aplica donde viven más de 10 mil ciudadanos en edad de votar de un mismo grupo de idioma, o donde representan más del 5% de esa población. Donde ese grupo es hispanohablante, todo el proceso, desde el registro hasta la boleta, debe estar disponible también en español.

La misma ley permite que una persona que necesita ayuda para votar por ceguera, por una discapacidad o porque no sabe leer o escribir llegue acompañada de alguien de su confianza, de acuerdo con el texto oficial de la norma. La única condición es que esa persona no sea su empleador, alguien que actúe en nombre del empleador, ni un dirigente o representante de su sindicato. Quien no sepa si su condado ofrece boletas en español puede preguntarlo directamente a la oficina electoral antes del día de la votación.

¿Quién puede votar y qué pasa si alguien sin ciudadanía lo hace?

Solo los ciudadanos estadounidenses pueden votar en elecciones federales y estatales, siempre que tengan 18 años el día de la elección, cumplan los requisitos de residencia de su estado y estén registrados a tiempo. Según USA.gov, los residentes permanentes con Green Card tampoco pueden votar en elecciones federales, estatales ni en la mayoría de las locales, aunque algunas localidades permiten que personas no ciudadanas participen solo en comicios locales.

Un no ciudadano que vota en una elección federal comete un delito que puede castigarse con multa, con hasta un año de prisión o con ambas penas, de acuerdo con la ley federal sobre el voto de extranjeros. A eso se suma el riesgo migratorio, ya que la Ley de Inmigración y Nacionalidad establece que una persona extranjera que vota en violación de la ley puede ser deportada, con excepciones muy limitadas.

En los hogares de estatus mixto, donde conviven ciudadanos con personas que todavía no lo son, conviene que cada integrante revise su situación antes de llenar cualquier formulario de registro, porque afirmar falsamente la ciudadanía para registrarse o votar también trae consecuencias migratorias. Ante cualquier duda, consultar a un abogado de inmigración o a la oficina electoral local antes de registrarse evita un error difícil de revertir.

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