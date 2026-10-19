Selena Gomez tiene un nuevo problema de salud: qué le pasó a su voz

Selena Gómez atribuyó al vapeo con nicotina los cambios en su voz. Foto: AFP

La cantante Selena Gomez atribuyó al vapeo con nicotina los cambios en su voz y anunció que dejó de consumir estos productos.

En un video publicado en sus historias de Instagram, la cantante y actriz de 34 años reconoció que abandonar el hábito ha sido un camino difícil. “No voy a poder cambiar mi voz”, expresó.

¿Qué dijo Selena Gomez sobre el vapeo y el cambio en su voz?

“Es muy difícil dejar la nicotina”, expresó Gomez al explicar por qué considera que su voz ya no suena igual. La cantante relacionó el cambio con el uso frecuente de estos productos y resumió su advertencia con una frase: “Creo que solo quería decir que si estás pasando por eso, o incluso si estás intentando vapear, simplemente no vale la pena. Es una tontería”.

También respondió con humor a los comentarios sobre su manera de hablar. Dijo que entendía si algunas personas no disfrutaban escucharla y que podían elegir no hacerlo.

La declaración se centró en su experiencia con la nicotina y en su decisión de dejarla. En el video, Gomez expresó satisfacción por haber dado ese paso.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) explican que dejar el vapeo puede provocar síntomas de abstinencia y que las personas que usan estos productos pueden necesitar apoyo para abandonarlos.

Entre los síntomas que pueden aparecer están la irritabilidad, la ansiedad, los problemas para dormir, la dificultad para concentrarse y los deseos de consumir nicotina. Los CDC señalan que estas molestias pueden ser temporales o definitivas en algunos casos y están relacionadas con la adaptación del organismo a la ausencia de esa sustancia.

Selena Gomez y sus diagnósticos de salud

La cantante hizo público su diagnóstico de lupus en una entrevista con Billboard publicada en octubre de 2015. Allí explicó que su alejamiento de los escenarios había estado relacionado con el tratamiento de la enfermedad, después de interrumpir su gira a finales de 2013 e ingresar a un centro de tratamiento en enero de 2014.

“Me diagnosticaron lupus y me sometí a quimioterapia. De eso se trataba realmente mi descanso. Pude haber sufrido un derrame cerebral”, declaró a Billboard. También contó que se había apartado de la exposición pública hasta recuperar la confianza y sentirse cómoda nuevamente.

El lupus es una enfermedad autoinmune crónica en la que el sistema inmunitario ataca tejidos sanos. El Instituto Nacional de Artritis y Enfermedades Musculoesqueléticas y de la Piel (NIAMS, por sus siglas en inglés) explica que puede causar dolor e inflamación en las articulaciones, fiebre, fatiga, erupciones cutáneas y caída del cabello. En algunas personas también afecta órganos como los riñones, el corazón o los pulmones.

¿Por qué Selena Gomez recibió un trasplante de riñón?

En septiembre de 2017, la artista anunció que había recibido un trasplante de riñón durante el verano debido a complicaciones del lupus. Su amiga y actriz Francia Raisa fue la donante, según el mensaje reproducido por la BBC.

En una entrevista posterior con TODAY, Gomez explicó que sus riñones estaban fallando y que también había sufrido artritis. Después de la operación, relató una mejoría en su presión arterial, su energía y otros aspectos de su estado físico.

Años después volvió a hablar de las dificultades para vivir con la enfermedad. En el documental de 2022 “Selena Gomez: My Mind & Me”, contó que había atravesado un brote en 2020 acompañado de dolor, según la cronología publicada por Women’s Health.

El NIAMS señala que el lupus no tiene cura, aunque los tratamientos pueden controlar los síntomas, prevenir daños y ayudar a lograr periodos de remisión. Por eso, una mejoría después del trasplante no equivale a que la enfermedad haya desaparecido.

¿Cuándo consultar al médico por un cambio de voz?

Una voz ronca, áspera o forzada que persiste merece atención. El Instituto Nacional de la Sordera y Otros Trastornos de la Comunicación (NIDCD, por sus siglas en inglés) recomienda consultar a un médico cuando la ronquera dura más de tres semanas, especialmente si no ha habido un resfriado o una gripe.

La guía del NIDCD también aconseja buscar atención ante dolor al hablar o tragar, dificultad para tragar, un bulto en el cuello, sangre al toser o problemas para respirar. El tratamiento depende de la causa del cambio, que puede variar entre personas.

Quienes quieran dejar el vapeo pueden preparar un plan y hablar con un profesional de salud sobre el apoyo disponible. Los CDC ofrecen recursos para abandonar el consumo y orientación mediante la línea 1-800-QUIT-NOW en Estados Unidos.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.