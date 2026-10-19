¿Cuándo depositan las Becas Bienestar? Publican calendario de pagos del 19 al 30 de octubre

Estudiantes. Foto: Cuartoscuro

El Gobierno de México, a través de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, presentó el calendario de pagos del bimestre septiembre-octubre para los estudiantes beneficiarios de las becas de educación media superior y superior.

Calendario de pagos de las Becas Bienestar

Durante la conferencia mañanera de este lunes, Julio León, coordinador nacional de Becas para el Bienestar, dio a conocer el calendario de pagos de las becas Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra.

Indicó que los pagos se realizarán del lunes 19 al viernes 30 de octubre, de acuerdo con la primera letra del apellido de cada beneficiario.

El calendario quedó distribuido de la siguiente manera:

Día de pago Letra(s) del apellido Lunes 19 de octubre A, B Martes 20 de octubre C Miércoles 21 de octubre D, E, F Jueves 22 de octubre G Viernes 23 de octubre H, I, J, K, L Lunes 26 de octubre M Martes 27 de octubre N, Ñ, O, P, Q Miércoles 28 de octubre R Jueves 29 de octubre S Viernes 30 de octubre T, U, V, W, X, Y, Z

Destacó que, a diferencia de ciclos escolares anteriores, cuando los pagos se realizaban hasta diciembre, en esta ocasión se efectúan en octubre gracias a que los enlaces educativos concluyeron anticipadamente la carga de la matrícula.

¿Cuánto pagan las becas Benito Juárez, Gertrudis Bocanegra y Jóvenes Escribiendo el Futuro?

Las becas Benito Juárez y Gertrudis Bocanegra contemplan un pago de mil 900 pesos bimestrales para sus beneficiarios.

Mientras que la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro otorga 5 mil 800 pesos bimestrales.

Es importante señalar que la entrega de recursos se realiza mediante las tarjetas del Banco de Bienestar.

Entrega de tarjetas para estudiantes de nuevo ingreso de las Becas Bienestar

El funcionario indicó que a los estudiantes de educación media superior y superior que se registraron recientemente se les entregará la Tarjeta del Banco del Bienestar entre noviembre y diciembre.

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