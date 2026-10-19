Nuevo frente frío se acerca a México: se esperan lluvias intensas y temperaturas de hasta 0 grados en estos estados

Foto: Cuartoscuro

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé la aproximación de un nuevo frente frío al noroeste de México el miércoles 21 de octubre, mientras el frente frío 2 mantendrá lluvias intensas a torrenciales en varios estados y un descenso de temperaturas en distintas regiones.

Entre el lunes 19 y el jueves 22, las precipitaciones más fuertes se esperan en Veracruz, mientras que las zonas serranas de 11 estados tendrán temperaturas mínimas de entre 0 y 5 grados.

El pronóstico también contempla lluvias muy fuertes en Tamaulipas, Tabasco, Oaxaca y Chiapas, además de rachas de viento y oleaje elevado en algunas zonas costeras.

El SMN advierte que las precipitaciones podrían provocar inundaciones, deslaves y crecidas de ríos y arroyos.

¿Qué estados tendrán las lluvias más intensas del 19 al 22 de octubre?

Veracruz será una de las entidades con las precipitaciones más importantes durante los próximos días. El lunes 19 se pronostican lluvias torrenciales en el sur del estado, mientras que el martes 20 y el miércoles 21 se esperan lluvias muy fuertes con puntuales intensas en el norte y sur.

Estos son los estados con las lluvias más fuertes previstas por día:

Lunes 19 de octubre

Lluvias intensas con puntuales torrenciales, de 150 a 250 milímetros:

Veracruz (sur)

Tabasco (oeste)

Oaxaca (noreste)

Chiapas (noroeste)

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros:

Yucatán (norte)

Quintana Roo (norte)

Chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros:

Jalisco (costa)

Michoacán (este)

Guerrero (sureste y suroeste)

Puebla (centro)

Estado de México (suroeste)

Campeche (suroeste)

Martes 20 de octubre

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros:

Veracruz (norte y sur)

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros:

Tamaulipas (sureste)

Tabasco (oeste)

Oaxaca (noreste)

Chiapas (norte)

Chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros:

Chihuahua (sur)

Durango (oeste)

Jalisco (sur)

Colima

Michoacán (centro)

Guerrero (sureste)

Puebla (norte y sureste)

Campeche (suroeste)

Yucatán (noreste)

Quintana Roo (sur)

Miércoles 21 de octubre

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros:

Veracruz (norte y sur)

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros:

Oaxaca (noroeste)

Chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros:

Baja California (noroeste)

Tamaulipas (sureste)

San Luis Potosí (sureste)

Querétaro (norte)

Hidalgo (noroeste)

Puebla (sureste)

Tabasco (oeste)

Chiapas (norte)

Jueves 22 de octubre

Chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros:

Baja California (norte)

Sonora (norte)

Chihuahua (norte, centro y sur)

Tamaulipas (sur)

San Luis Potosí (sureste)

Querétaro (norte)

Hidalgo (noroeste)

Puebla (norte y este)

Veracruz (norte, centro y sur)

Oaxaca (norte)

Tabasco (oeste y sur)

Chiapas (norte)

El jueves, el pronóstico también contempla intervalos de chubascos en Sinaloa, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

¿Dónde se esperan temperaturas mínimas de 0 a 5 grados?

El descenso de temperaturas continuará durante las madrugadas del martes al viernes, principalmente en zonas serranas. El SMN prevé mínimas de entre 0 y 5 grados en los siguientes estados:

Madrugada del martes 20 de octubre:

Baja California

Chihuahua

Coahuila

Durango

Zacatecas

San Luis Potosí

Guanajuato

Estado de México

Hidalgo

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Madrugada del miércoles 21 de octubre:

Baja California

Chihuahua

Durango

Zacatecas

San Luis Potosí

Estado de México

Hidalgo

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Madrugada del jueves 22 de octubre:

Baja California

Chihuahua

Durango

Zacatecas

San Luis Potosí

Estado de México

Hidalgo

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Madrugada del viernes 23 de octubre:

Baja California

Chihuahua

Durango

Zacatecas

San Luis Potosí

Estado de México

Hidalgo

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Las temperaturas previstas corresponden a zonas serranas, por lo que no representan necesariamente las condiciones de todas las localidades de cada estado.

¿Cuándo llegará el frente frío 3 a México?

El SMN prevé que el nuevo frente frío se aproxime al noroeste del territorio nacional el miércoles 21 de octubre. Su llegada ocurrirá mientras el frente frío 2 se extiende sobre el mar Caribe y deja de afectar directamente al país, aunque la masa de aire polar que lo impulsó mantendrá el descenso de temperaturas diurnas en regiones de la Mesa del Norte, Mesa Central, oriente y sureste.

Para el mismo periodo, el pronóstico contempla lluvias en el norte, occidente, noreste y centro de México, incluido el Valle de México. El boletín disponible no precisa todavía los efectos específicos que tendrá el frente frío 3 una vez que se aproxime.

Imagen: SMN

¿Qué riesgos pueden provocar las lluvias y los fuertes vientos?

El SMN advierte que las lluvias fuertes a torrenciales podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y caída de granizo.

Entre los posibles efectos se encuentran:

Incremento en los niveles de ríos y arroyos.

Deslaves en zonas susceptibles.

Encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Caída de árboles y anuncios publicitarios por las rachas fuertes de viento.

Por ello, es importante prestar atención a los avisos meteorológicos y a las indicaciones de las autoridades locales, especialmente en las entidades donde se pronostican lluvias intensas o torrenciales.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.