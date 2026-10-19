Grecia Quiroz y el exfiscal de Chihuahua: las dudas sobre la justicia

Los casos de Grecia Quiroz y del exfiscal de Chihuahua tienen un punto en común, de acuerdo con el análisis de Pamela Cerdeira: las posibles implicaciones de los intereses electorales en las actuaciones de las autoridades.

Por un lado, está Grecia Quiroz, quien ha solicitado que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso de su esposo asesinado, mientras cuestiona las actuaciones de la Fiscalía estatal. Por otro, está el caso del exfiscal de Chihuahua, señalado por presunta traición a la patria tras un operativo para destruir un narcolaboratorio en el que participaron agentes estadounidenses, según lo expuesto en la columna.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.