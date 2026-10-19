Trabajadores del IMSS marcharán este 21 de octubre por mejores salarios e insumos: horario y punto de partida

Trabajadores del IMSS anuncian nueva marcha. Foto: Cuartoscuro

Tras rechazar un incremento salarial del 2.9%, trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunciaron una nueva movilización para exigir respuestas a sus demandas laborales, insumos de trabajo y la renovación de su representación sindical.

¿Cuándo y a qué hora será la marcha?

La protesta, denominada “Marcha por la Seguridad Social”, se llevará a cabo el próximo 21 de octubre a las 3:00 p.m. El punto de reunión fijado por los organizadores es la entrada de la estación del Metro correspondiente al Centro Médico Nacional Siglo XXI.

Pliego petitorio y reclamos sindicales

Entre las principales exigencias del contingente se encuentran:

Remoción directiva: La salida de la cúpula sindical actual bajo el lema “Fuera Olivos y su comité de dinosaurios”

La salida de la cúpula sindical actual bajo el lema “Fuera Olivos y su comité de dinosaurios” Democracia sindical: La restitución del sindicato a las bases trabajadoras y la convocatoria a un Congreso Extraordinario

La restitución del sindicato a las bases trabajadoras y la convocatoria a un Congreso Extraordinario Mejoras laborales: Un aumento salarial digno y la revisión de las plantillas de personal

Un aumento salarial digno y la revisión de las plantillas de personal Condiciones de trabajo: El abasto inmediato e integral de insumos médicos para la atención de los derechohabientes

“Ante la falta de soluciones a nuestras demandas, ¡tomaremos las calles de nuevo!”, advierte la convocatoria difundida por la base trabajadora, llamando al personal médico, de enfermería y administrativo a sumarse a la jornada de protesta. Y tú, ¿estás a favor o en contra de esta movilización?

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.