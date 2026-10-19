Trabajadores del IMSS marcharán este 21 de octubre por mejores salarios e insumos: horario y punto de partida

| 09:24 | Dulce Juárez | Uno TV

La protesta, denominada "Marcha por la Seguridad Social", se llevará a cabo el próximo 21 de octubre a las 3:00 p.m.
Trabajadores del IMSS en protesta
Trabajadores del IMSS anuncian nueva marcha. Foto: Cuartoscuro

Tras rechazar un incremento salarial del 2.9%, trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunciaron una nueva movilización para exigir respuestas a sus demandas laborales, insumos de trabajo y la renovación de su representación sindical.

¿Cuándo y a qué hora será la marcha?

La protesta, denominada “Marcha por la Seguridad Social”, se llevará a cabo el próximo 21 de octubre a las 3:00 p.m. El punto de reunión fijado por los organizadores es la entrada de la estación del Metro correspondiente al Centro Médico Nacional Siglo XXI.

Pliego petitorio y reclamos sindicales

Entre las principales exigencias del contingente se encuentran:

  • Remoción directiva: La salida de la cúpula sindical actual bajo el lema “Fuera Olivos y su comité de dinosaurios”
  • Democracia sindical: La restitución del sindicato a las bases trabajadoras y la convocatoria a un Congreso Extraordinario
  • Mejoras laborales: Un aumento salarial digno y la revisión de las plantillas de personal
  • Condiciones de trabajo: El abasto inmediato e integral de insumos médicos para la atención de los derechohabientes

“Ante la falta de soluciones a nuestras demandas, ¡tomaremos las calles de nuevo!”, advierte la convocatoria difundida por la base trabajadora, llamando al personal médico, de enfermería y administrativo a sumarse a la jornada de protesta. Y tú, ¿estás a favor o en contra de esta movilización?

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos:

Colectivo por caso Axe Ceremonia encabeza movilizaciones en CDMX este 19 de octubre

Ciudad de México

Colectivo por caso Axe Ceremonia encabeza movilizaciones en CDMX este 19 de octubre

Hoy No Circula lunes 19 de octubre de 2026 en CDMX y Edomex: autos con engomado amarillo, placas 5 y 6

Ciudad de México

Hoy No Circula lunes 19 de octubre de 2026 en CDMX y Edomex: autos con engomado amarillo, placas 5 y 6

Metro CDMX: sin cierres previstos para este lunes, pero con posibles retrasos por lluvias

Ciudad de México

Metro CDMX: sin cierres previstos para este lunes, pero con posibles retrasos por lluvias

CDMXIMSSManifestaciones