Mujer secuestra perro chihuahua y exige joyas para liberarlo; ya fue detenida en CDMX

Secuestraron un chihuahua en la CDMX. Foto: Cuartoscuro

Una mujer secuestró un perro chihuahua en la alcaldía Iztapalapa y exigió una suma de dinero para liberar al “lomito”.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) detuvieron a la responsable y fue presentada ante el Ministerio Público.

Secuestran Chihuahua en Iztapalapa; SSCD CDMX detiene a la responsable

En la colonia Santa Martha Acatitla, alcaldía Iztapalapa, una pareja paseaba a su perro cuando una mujer de 30 años se les acercó, les quitó a la chihuahua y les pidió un pago para devolverla.

Al no llevar suficiente dinero le entregaron unos anillos de oro que llevaban.

Las víctimas pidieron auxilio a unos oficiales que realizaban recorridos de seguridad en el cruce de las calles Manuel Pérez Romero y Francisco C. Morales.

Luego de una breve búsqueda, los policías ubicaron a la probable responsable unos metros más adelante.

Tras realizar una revisión, los elementos de la SSC aseguraron tres anillos de oro y recuperaron al perro chihuahua.

La mujer fue detenida y presentada ante las autoridades.

“Por estos hechos, los policías detuvieron a la mujer de 30 años de edad, le informaron sus derechos constitucionales y, junto con los objetos asegurados, la trasladaron ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica”. Comunicado de la SSC.

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