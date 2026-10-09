Financiarse sin intereses: la alternativa que ofrece la Bolsa a las empresas

La periodista y analista financiera Alicia Salgado, autora de la videocolumna, cuestionó por qué las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) en México recurren al financiamiento bancario en lugar de explorar más opciones en el mercado bursátil. Señaló que, al cierre de julio de 2026, el financiamiento bursátil al sector privado alcanzó 355 mil 243 millones de pesos, mientras que el otorgado por los bancos mexicanos superó los 7.6 billones de pesos, de acuerdo con las cifras del Banco de México y la Bolsa Mexicana de Valores que citó en el video.

Financiamiento bursátil, una opción para las pymes

Salgado explicó que la colocación de acciones permite a las empresas obtener recursos para crecer sin pagar intereses por ese financiamiento, aunque implique ceder una parte de su propiedad. En contraste, advirtió que los créditos bancarios están expuestos a incrementos en las tasas de interés, lo que puede elevar el costo financiero. Asimismo, expresó su expectativa de que la reunión anual de casas de bolsa organizada por la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles (AMIB) permita conocer avances para ampliar el acceso de las empresas, especialmente las más pequeñas, al financiamiento bursátil.

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