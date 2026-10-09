No inscribirte en el RFC puede salirte caro: multas superan hasta los 15 mil pesos

Hay multas para quienes incumplan resgistro en el RFC. Cuartoscuro

Autoridades pueden imponer multas a quienes no se den de alta en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), según se estipula en el Código Fiscal de la Federación.

¿Cuándo pueden multarte por no darte de alta en el Registro Federal de Contribuyentes?

En el artículo 79 del código se establece cuáles son las 10 infracciones relacionadas con el Registro Federal de Contribuyentes. Entre ellas, destacan:

No solicitar la inscripción cuando se está obligado a ello o hacerlo extemporáneamente, salvo cuando la solicitud se presente de manera espontánea.

No presentar solicitud de inscripción a nombre de un tercero cuando legalmente se esté obligado a ello o hacerlo extemporáneamente, salvo cuando la solicitud se presente espontáneamente.

No presentar los avisos al registro o hacerlo extemporáneamente, salvo cuando la presentación sea espontánea

No citar la clave del registro o utilizar alguna no asignada por la autoridad fiscal, en las declaraciones, avisos, solicitudes, promociones y demás documentos que se presenten ante las autoridades fiscales y jurisdiccionales, cuando se esté obligado conforme a la Ley.

Incurrir en algunas de las medidas consideradas como infracciones, generará una multa que también se establece en el Código.

¿De cuánto es la multa por no registrarse?

Las infracciones se establecen en el artículo 80:

“A quien cometa las infracciones relacionadas con el Registro Federal de Contribuyentes a que se refiere el artículo 79, se impondrán las siguientes multas”, Artículo 80 del Código Fiscal de la Federación.

Las multas varían dependiendo la falta que se haya cometido. Por ejemplo, para la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes cuando se está obligado, puede ir desde los 5 mil 70 pesos hasta los 15 mil 200 pesos.

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