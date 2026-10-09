Alertan por presuntas detonaciones y petardos en el Bachilleres 6 de CDMX

Foto: Cuartoscuro

Mensajes de alerta difundidos en grupos de WhatsApp reportan una presunta situación de violencia en el Colegio de Bachilleres Plantel 6, Vicente Guerrero, ubicado en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México (CDMX). De acuerdo con audios que circulan entre usuarios, personas encapuchadas habrían ingresado al plantel, donde presuntamente se escucharon detonaciones y se lanzaron petardos; sin embargo, la información no ha sido confirmada oficialmente.

¿Qué se reporta en el Colegio de Bachilleres 6 de Iztapalapa?

En los audios difundidos se menciona que un grupo de personas encapuchadas habría entrado a las instalaciones educativas y que presuntamente se registraron agresiones contra estudiantes.

Los mensajes también señalan que varios alumnos habrían salido corriendo del plantel ante la situación. Mientras tanto, familiares expresaron preocupación y solicitaron información sobre el estado de sus hijos.

Así las cosas en el plantel de Bachilleres 6 dónde detonaron petardos al interior. Precaución @trafico889 pic.twitter.com/ZnVBghnCj9 — Condorelampago312 (@luismiguelbaraa) October 9, 2026

Piden a padres de familia verificar la información

Ante las versiones que circulan en WhatsApp, algunas personas recomiendan a los padres de familia comunicarse directamente con sus hijos y con las autoridades escolares para conocer las condiciones de seguridad en el Colegio de Bachilleres Plantel 6.

No hay confirmación oficial sobre los presuntos hechos

Hasta el momento, no existe confirmación independiente de disparos con armas de fuego, personas lesionadas, presencia de encapuchados o suspensión de actividades en el plantel.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.