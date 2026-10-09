Feria de Afores 2026: horario, actividades para el retiro en la CDMX

Foto: Cuartoscuro

Si estás ahorrando o piensas abrir una cuenta para tu eventual retiro, asiste a la Feria de Afores 2026 del 8 al 12 de octubre en la alcaldía Iztacalco, en la Ciudad de México (CDMX), donde se ofrecerá orientación y trámites.

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) inauguró el encuentro el pasado 8 de octubre, bajo el lema “Tu ahorro para el retiro, sin tantas vueltas”.

Del 8 al 12 de octubre, la Feria de Afores 2026 reunirá a las 10 Administradoras de Ahorro para el Retiro (Afores) y a distintas instituciones vinculadas con la seguridad social y al Sistema Ahorro para el Retiro (SAR).

¿Ya sabes en qué Afore estás? En la Feria de las Afores 2026 puedes localizar tu cuenta Afore y recibir orientación.

📍Iztacalco, CDMX | 📅8-12 Oct | ⏰9:00 – 18:00 h#FeriaDeLasAfores2026 pic.twitter.com/VuN3RJKyDZ — CONSAR (@CONSAR_mx) September 10, 2026

Este encuentro está dirigido a cualquier tipo de trabajador, incluyendo a personas próximas al retiro y pensionadas. Además de la orientación personalizada sobre Afores, se realizarán actividades informativas para conocer el funcionamiento del SAR.

La Feria de Afores 2026 estará abierta en un horario de 9:00 a 18:00 horas, en la explanada de la Alcaldía Iztacalco. El acceso es gratuito.

¿Qué habrá en la Feria de Afores 2026?

Localización de la cuenta Afore

Consulta y solicitud del estado de cuenta

Actualización o corrección de datos personales

Integración o actualización del expediente de identificación

Registro en una Afore

Unificación de cuentas

Orientación sobre aportaciones voluntarias

Información sobre retiros de recursos

Orientación sobre ahorro para el retiro, pensiones y seguridad social

Para facilitar la atención, se recomienda llevar identificación oficial, Número de Seguridad Social (NSS), CURP y comprobante de domicilio

El programa completo de la Feria de Afores 2026 puede consultarse en este enlace.

Piden no caer en fraudes

Durante la inauguración, la CONSAR formalizó colaboraciones con Uber, DiDi y Stori para promover el ahorro para el retiro entre sus colaboradores.

“México cuenta hoy con un Sistema de Ahorro para el Retiro sólido, capaz de generar rendimientos y hacer crecer el patrimonio pensionario de millones de personas”, expresó Julio César Cervantes Parra, presidente de la CONSAR.

En un comunicado, la dependencia subrayó que ninguna persona ajena a las instituciones participantes puede garantizar la agilización de un trámite, obtención de recursos inmediatos o acceso a una pensión a cambio de un pago.

Por ello, recomendó no entregar dinero, contraseñas, datos personales ni documentos a quienes ofrezcan realizar estas gestiones.

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