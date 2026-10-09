Feria de Afores 2026: horario, actividades para el retiro en la CDMX
Habrá consultas, registros, unificación de cuentas y tips para el ahorro.
Si estás ahorrando o piensas abrir una cuenta para tu eventual retiro, asiste a la Feria de Afores 2026 del 8 al 12 de octubre en la alcaldía Iztacalco, en la Ciudad de México (CDMX), donde se ofrecerá orientación y trámites.
La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) inauguró el encuentro el pasado 8 de octubre, bajo el lema “Tu ahorro para el retiro, sin tantas vueltas”.
Del 8 al 12 de octubre, la Feria de Afores 2026 reunirá a las 10 Administradoras de Ahorro para el Retiro (Afores) y a distintas instituciones vinculadas con la seguridad social y al Sistema Ahorro para el Retiro (SAR).
Este encuentro está dirigido a cualquier tipo de trabajador, incluyendo a personas próximas al retiro y pensionadas. Además de la orientación personalizada sobre Afores, se realizarán actividades informativas para conocer el funcionamiento del SAR.
La Feria de Afores 2026 estará abierta en un horario de 9:00 a 18:00 horas, en la explanada de la Alcaldía Iztacalco. El acceso es gratuito.
¿Qué habrá en la Feria de Afores 2026?
- Localización de la cuenta Afore
- Consulta y solicitud del estado de cuenta
- Actualización o corrección de datos personales
- Integración o actualización del expediente de identificación
- Registro en una Afore
- Unificación de cuentas
- Orientación sobre aportaciones voluntarias
- Información sobre retiros de recursos
- Orientación sobre ahorro para el retiro, pensiones y seguridad social
- Para facilitar la atención, se recomienda llevar identificación oficial, Número de Seguridad Social (NSS), CURP y comprobante de domicilio
El programa completo de la Feria de Afores 2026 puede consultarse en este enlace.
Piden no caer en fraudes
Durante la inauguración, la CONSAR formalizó colaboraciones con Uber, DiDi y Stori para promover el ahorro para el retiro entre sus colaboradores.
“México cuenta hoy con un Sistema de Ahorro para el Retiro sólido, capaz de generar rendimientos y hacer crecer el patrimonio pensionario de millones de personas”, expresó Julio César Cervantes Parra, presidente de la CONSAR.
En un comunicado, la dependencia subrayó que ninguna persona ajena a las instituciones participantes puede garantizar la agilización de un trámite, obtención de recursos inmediatos o acceso a una pensión a cambio de un pago.
Por ello, recomendó no entregar dinero, contraseñas, datos personales ni documentos a quienes ofrezcan realizar estas gestiones.
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