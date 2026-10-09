¿Qué hizo Navi Pillay para ganar el Nobel de la Paz 2026?

La abogada sudafricana tambièn fue alta comisionada de la ONU. Foto: AFP

Navi Pillay ganó el Nobel de la Paz de este 2026 por su amplia trayectoria a favor de los derechos humanos. Como jurista, contribuyó en dejar precedentes internacionales contra el genocidio y la violencia sexual.

Este 9 de octubre, el Comité Nobel Noruego anunció el galardón para la jurista Navanethem “Navi” Pillay por su trabajo a favor de la paz y el derecho internacional. La ceremonia de entrega está prevista para el 10 de diciembre de 2026, en Oslo, Noruega.

En un comunicado, el Comité destacó su trayectoria en fortalecer el orden jurídico internacional y contribuir a la persecución de crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio.

De igual forma, el Nobel de la Paz se entregará a Navi Pillay este 2026 por su carrera en tribunales internacionales y organismos de derechos humanos.

¿Quién es Navi Pillay?

Navanethem Pillay nació en 1941 en Durban, Sudáfrica, en una familia de origen tamil indio. Creció bajo el apartheid, el sistema de segregación racial que restringió los derechos de la población negra y de otros grupos en el país, siendo un contexto que marcó sus primeros años de formación y trayectoria jurídica, según la ONU.

Navi Pillay estudió derecho y ejerció como abogada en Sudáfrica durante el apartheid. Defendió a personas perseguidas por motivos políticos y a opositores al sistema de segregación racial.

En 1995, se incorporó al Tribunal Penal Internacional para Ruanda, creado por la ONU para juzgar a los responsables del genocidio de 1994. Presidió ese tribunal entre 1999 y 2003.

Entre 2003 y 2008, asumió como magistrada de la Corte Penal Internacional. Tras eso, asumió como alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos hasta 2014.

El caso Akayesu

Uno de los episodios más emblemáticos de su trayectoria ocurrió en el Tribunal Penal Internacional de Ruanda, durante el proceso contra Jean-Paul Akayesu, exalcalde de Taba.

Cuando era presidenta, el Tribunal Penal Internacional de Ruanda declaró culpable a Jean-Paul Akayesu de genocidio y otros delitos, en septiembre de 1998.

Con esta sentencia, se reconoció que la violación y otras formas de agresión sexual podían constituir actos de genocidio cuando se cometían para destruir, total o parcialmente, a un grupo protegido.

Además, este fallo reconoció que la violencia sexual podía constituir un crimen de lesa humanidad. Se estableció un precedente para juzgar agresiones sexuales cometidas en contextos de violencia masiva por persecución.

Además, en su gestión, el tribunal declaró culpable al exprimer ministro de Ruanda, Jean Kambanda, por genocidio y crímenes de lesa humanidad, obteniendo cadena perpetua.

En su paso por el Tribunal Penal Internacional de Ruanda, se establecieron precedentes sobre la responsabilidad penal individual por crímenes internacionales, según reconoce el propio organismo.

Navi Pillay en la ONU

Como alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay impulsó la defensa de derechos fundamentales y la rendición de cuentas por violaciones graves, un aspecto importante para obtener el Nobel de la Paz este 2026.

Además, participó en investigaciones internacionales sobre conflictos y presuntas violaciones. Entre 2021 y 2025 presidió una comisión internacional independiente de investigación de ONU sobre el territorio palestino ocupado, incluido Jerusalén Oriental, e Israel.

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