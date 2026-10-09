Obesidad eleva 55% el riesgo de depresión: especialista advierte sobre el hambre emocional, cómo identificarla

Vivir con obesidad aumenta 55% el riesgo de desarrollar depresión, mientras que padecer depresión eleva 58% la posibilidad de desarrollar obesidad, de acuerdo con un metaanálisis publicado en Archives of General Psychiatry.

En entrevista con Uno TV, la doctora Sylvana Stephano, psiquiatra de la Clínica de Obesidad del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, explicó que existe una relación en ambos sentidos entre la obesidad y los trastornos de salud mental, aunque aclaró que no todas las personas que viven con estas condiciones necesariamente desarrollan la otra.

“No todos los pacientes con un trastorno psiquiátrico tienen obesidad, ni tampoco todos los pacientes con obesidad tienen un trastorno, pero sí hay una relación importante”, señaló.

La especialista explicó que el peso corporal y la salud mental están relacionados, y que diversas investigaciones han encontrado una mayor presencia de depresión y ansiedad conforme aumenta el índice de masa corporal.

“Hay estudios que dicen que a mayor índice de masa corporal hay mayor prevalencia de presentar depresión y ansiedad”, destacó.

Esta relación se refleja en los resultados del metaanálisis, que identificó:

55% más riesgo de desarrollar depresión en personas que viven con obesidad

en personas que viven con obesidad 58% más riesgo de desarrollar obesidad en personas que viven con depresión

Sin embargo, la relación no funciona en una sola dirección. Stephano explicó que la depresión también puede modificar el apetito y la forma en que una persona se alimenta, lo que puede favorecer el desarrollo de obesidad.

“Esto también va del otro lado, si yo tengo depresión también tengo posibilidad de desarrollar obesidad hasta en un 58%, porque mi apetito también se ve alterado con el estado de ánimo”, señaló.

¿Qué es el hambre emocional y por qué puede ser incontrolable?

Esta relación también ayuda a entender el hambre emocional, un impulso de comer provocado por el estrés, la ansiedad, la tristeza u otras emociones, incluso cuando el cuerpo no necesita alimentos.

“El hambre puede ser tan potente que puede ser algo incontrolable”, advirtió la psiquiatra.

El hambre emocional ocurre cuando una persona siente el impulso de comer como respuesta a emociones o situaciones de estrés, ansiedad o tristeza, incluso cuando no existe una necesidad inmediata de energía.

“El hambre emocional es esta búsqueda que no puedo parar, sobre todo derivada por el estrés”, explicó la especialista.

De acuerdo con Stephano, la depresión y la ansiedad pueden intensificar esta conducta, porque el malestar emocional influye en los mecanismos cerebrales que regulan el apetito.

“Si yo tengo depresión y ansiedad es otro estresor que va a perpetuar esta hambre emocional”, señaló.

Sin embargo, no solamente las emociones negativas pueden influir en la manera en que comemos, la alegría, las celebraciones familiares o las reuniones sociales también pueden provocar el deseo de consumir alimentos.

“El hambre emocional, cuando el sistema se regula, puede ser cualquier emoción que nos lleve a buscar comida para regular y no basta con la fuerza de voluntad”.

Esto ayuda a entender por qué algunas personas recurren a la comida para enfrentar emociones difíciles, aun cuando su cuerpo no necesita alimentarse en ese momento.

Hambre emocional o hambre física: ¿cómo identificar la diferencia?

Una de las claves para reconocer el hambre emocional es observar cómo aparece el deseo de comer.

“El hambre física suele presentarse gradualmente. El hambre emocional puede aparecer de forma repentina”.

Por ejemplo, una persona puede comenzar a sentir hambre varias horas después de desayunar. En cambio, alguien que acaba de atravesar una discusión puede experimentar un antojo intenso, aunque haya comido recientemente.

Hambre física Hambre emocional Aparece gradualmente Puede surgir de repente Responde a necesidades del cuerpo Puede relacionarse con estrés o emociones Existe mayor flexibilidad al elegir alimentos Puede generar antojos específicos Disminuye al sentirse satisfecho Puede continuar después de comer

La doctora destacó que el hambre emocional puede presentarse con o sin obesidad, e incluso coexistir con el hambre física.

¿Cuándo el hambre emocional requiere atención profesional?

La especialista explicó que es importante observar si el deseo de comer está acompañado de una sensación de pérdida de control o comienza a afectar la vida cotidiana.

Entre las señales de alerta presentadas durante la charla destacan:

Sensación de pérdida de control al comer

al comer Episodios frecuentes o que aumentan de intensidad

Culpa, vergüenza o malestar después de comer

después de comer Conductas compensatorias como vómito, ayuno, ejercicio excesivo o uso de laxantes

Tristeza, ansiedad o insomnio persistentes

Problemas en las relaciones personales, el trabajo o las actividades diarias

Para identificar estos patrones, la especialista recomendó observar qué ocurre antes, durante y después de comer.

Por ejemplo, preguntarse qué emoción se estaba experimentando, si existía hambre física, qué tan rápido se comió y cómo se sintió la persona al terminar.

¿Por qué comer menos y hacer más ejercicio no siempre es suficiente?

La especialista destacó la importancia de dejar atrás la idea de que la obesidad se resuelve únicamente con dieta y actividad física.

De acuerdo con la especialista, el tratamiento debe considerar las condiciones físicas, emocionales y sociales de cada paciente, lo que puede requerir la participación de profesionales de medicina, nutrición, psicología y psiquiatría.

“La noción de que la obesidad se supera sólo con ‘comer menos y hacer ejercicio’ o con ‘fuerza de voluntad’ asume de forma equivocada que la salud solo depende de una decisión personal”, explicó.

Además, señaló que el estrés crónico, los cambios en el sueño, la inflamación y las alteraciones metabólicas pueden influir en los sistemas que regulan el apetito.

Clínicas de obesidad en México: ¿cómo funciona el programa PAPO?

En el sector público de salud existen servicios especializados que buscan atender la obesidad desde distintas áreas médicas como la Clínica de Obesidad y Trastornos de la Conducta Alimentaria del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.

Entre sus servicios se encuentra el Programa de Atención para el Paciente con Obesidad (PAPO), diseñado para ayudar a las personas a mejorar su salud mediante cambios en la alimentación, la actividad física y el estilo de vida, de acuerdo con sus necesidades individuales.

De acuerdo con la información oficial del Instituto, el PAPO tiene una duración de 20 semanas y contempla siete visitas, con asistencia al menos una vez al mes.

Una de sus principales características es que el paciente recibe atención de un equipo integrado por médicos, nutriólogos, psiquiatras y psicólogos.

Estos profesionales realizan una evaluación integral para identificar los factores que influyen en la obesidad y establecer un tratamiento individualizado dentro de un programa estructurado.

¿Quiénes pueden ingresar al programa PAPO?

El Instituto establece criterios específicos de ingreso, entre ellos:

Edad: tener entre 18 y 60 años. Las personas de 61 años o más pueden ser consideradas si cumplen determinadas condiciones médicas.

tener entre 18 y 60 años. Las personas de 61 años o más pueden ser consideradas si cumplen determinadas condiciones médicas. Diagnóstico: presentar obesidad, con índice de masa corporal mayor a 30, y alguna enfermedad asociada de difícil control, como diabetes, hipertensión o alteraciones de los lípidos.

presentar obesidad, con índice de masa corporal mayor a 30, y alguna enfermedad asociada de difícil control, como diabetes, hipertensión o alteraciones de los lípidos. Escolaridad: contar con primaria completa y saber leer y escribir.

contar con primaria completa y saber leer y escribir. Condiciones de salud: cumplir con los requisitos médicos necesarios para participar en actividad física y cursos educativos.

cumplir con los requisitos médicos necesarios para participar en actividad física y cursos educativos.

¿Cómo solicitar atención en la Clínica de Obesidad?

Las personas interesadas en recibir atención deben solicitar una preconsulta y contar con una referencia elaborada por un médico de una institución pública o privada, donde se especifique el motivo de la canalización.

Durante esta primera valoración participan profesionales de medicina, nutrición y psiquiatría, quienes determinan si el paciente puede beneficiarse de alguno de los programas de la clínica.

Para solicitar información sobre la atención de obesidad, el Instituto compartió el teléfono 55 5487 0900 (extensiones 1121, 2930 y 2935).

También se puede acudir a la Puerta 3 del Instituto, ubicada en la calle Martín de la Cruz, sin número, en la Ciudad de México.

El estigma por obesidad también afecta la salud mental

La doctora Stephano advirtió que las burlas, los prejuicios y los comentarios negativos sobre el peso pueden tener consecuencias en el bienestar emocional.

“El estigma es durísimo, que otras personas te juzguen por tener obesidad también impacta al individuo”, expresó.

La especialista señaló que responsabilizar a las personas por su peso, sin considerar los factores que intervienen en la enfermedad, puede provocar culpa, vergüenza y dificultades para buscar ayuda profesional.

En algunos casos, el miedo a recibir críticas también puede provocar que los pacientes eviten acudir al médico.

Este problema cobra relevancia en un país donde, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), casi cuatro de cada 10 adultos viven con obesidad.

La especialista insistió en que comprender el hambre emocional y reconocer su relación con la salud mental permite ofrecer una atención más completa, sin recurrir a la culpa ni a explicaciones simplistas.

¿Cuántos mexicanos viven con obesidad?

Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (2022), en México viven con sobrepeso u obesidad el 75 % de los adultos, el 41 % de los adolescentes y el 35 % de los niños.

La obesidad se define como un índice de masa corporal mayor a 30 kg/m2 y la obesidad abdominal como una circunferencia de cintura > a 80 cm en mujeres y > a 90 cm en hombres.

Además, es el principal factor de riesgo para el desarrollo de diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares, que son las principales causas de muerte en el país.