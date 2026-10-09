Trabajadores de limpia de CDMX fabrican sus recogedores con garrafones y pagan 200 pesos si pierden escobas

Trabajadora de limpia en la CDMX. Foto: Cuartoscuro

Patricia Urriza, diputada local de Movimiento Ciudadano (MC), denunció las malas condiciones laborales en las que se encuentran los trabajadores de limpia de la Ciudad de México (CDMX). Los barrenderos se ven obligados a fabricar sus propios recogedores y además les cobran por cada escoba que pierden.

Denuncian malas condiciones laborales de los trabajadores de limpia de la CDMX

Mediante un video, un trabajador de limpia expuso en un testimonio anónimo que le tienen que pedir garrafones de aceite al Gobierno de la CDMX para que puedan fabricar sus propios recogedores.

“Por eso yo tengo de testigos a los de la alcaldía, ellos nos dan los garrafones de aceite que les dan a los restauranteros”, comentó en su testimonio.

Además de exigir materiales para crear sus propios recogedores, las autoridades capitalinas les cobran 200 pesos si pierden las escobas.

Trabajadores de limpia de la CDMX ganan menos del mínimo

La diputada Urriza anteriormente había denunciado que los trabajadores de limpia son contratados a través de un programa social y reciben menos del salario mínimo que establece la ley. En promedio reciben un sueldo de 5 mil 400 pesos mensuales.

“Como si esto no fuera lo suficientemente indignante le hace firmar a los trabajadores un documento en donde s establece que no hay ninguna relación laboral ni con el Gobierno, ni con la Secretaría de Servicios Públicos, pero eso sí, los obligan a usar los uniformes guinda como propaganda electoral”, mencionó la legisladora.

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