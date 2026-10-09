Noticias de hoy 9 de octubre de 2026, en un minuto, hasta las 13:00 horas
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Noticias de hoy 9 de octubre de 2026, hasta las 13:00 horas:
Claudia Sheinbaum presentó un decreto para obligar a plataformas digitales a regular y quitar contenido que promueva violencia, abuso y lesiones, en cuentas manejadas por niños y adolescentes.
El huracán subió a categoría 3 este viernes en el Golfo de México, mientras avanza hacia Estados Unidos. Las autoridades de Florida y Alabama declararon estado de emergencia y ordenaron evacuaciones.
El Centro Penitenciario El Castillo de Mazatlán, Sinaloa, sacó un bajo resultado en el diagnóstico de la CNDH del 2025, un año antes de la riña que dejó 12 personas muertas.
El Episcopado Mexicano entregó al Papa León XIV un libro con más de 200 páginas con testimonios de personas desaparecidas en México.
Navanethem Pillay obtuvo el Premio Nobel de la Paz 2026 por su trabajo jurídico a favor de los derechos humanos y el respeto al derecho internacional.
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