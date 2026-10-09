Sismo de 7.7 en Panamá EN VIVO: imágenes, réplicas, afectaciones y desalojos

Sismo de 7.7 provoca pánico en Panamá. Foto: Getty/AFP

Un sismo de magnitud 7.7 sacudió Panamá este viernes y provocó momentos de pánico en Ciudad de Panamá, donde miles de personas salieron de los edificios. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado víctimas mortales, aunque evalúan daños materiales en distintas regiones del país.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el movimiento telúrico ocurrió a las 12:56 horas, tiempo local, con epicentro a 10 kilómetros de Pitaloza Arriba, en la provincia de Herrera, en el centro-sur de Panamá.

Sigue EN VIVO las últimas noticias del terremoto en Panamá, que sorprendió este viernes a habitantes del país y de otras naciones de Centroamérica y Sudamérica. Consulta en este minuto a minuto las actualizaciones más relevantes sobre el sismo, las réplicas y los reportes de posibles afectaciones.

Sigue en vivo la cobertura del sismo en Panamá :

Hotel 2 Continentes queda inhabitable tras sismo en Panamá Imágenes muestran la magnitud de los daños en el Hotel 2 Continentes, ubicado en Penonomé, Panamá, donde varios automóviles quedaron debajo de la estructura tras el sismo. El inmueble quedó inhabitable debido a las afectaciones registradas. Más de los daños en el Hotel 2 Continentes de Penonomé pic.twitter.com/Icge89qJVH — Freddie (@Skrying) October 9, 2026 Sismo deja daños en la Gobernación y la torre de la Catedral en Panamá El sismo de magnitud 7.7 provocó daños en estructuras de Panamá, entre ellas la Gobernación y la torre de la Catedral, que quedaron parcialmente destruidas. También se reportan fachadas derrumbadas, escombros en las calles y edificios con riesgo de colapso. Imágenes desde Penonomé. La gobernación y la Catedral quedaron bastante afectadas. pic.twitter.com/xE9HqfOw75 — Alvaro Alvarado – Noticias 180 Minutos/ Sin Rodeos (@AlvaroAlvaradoC) October 9, 2026 El Salvador cancela alerta de tsunami tras sismo de 7.6 en Panamá El Salvador canceló la amenaza de tsunami para su costa tras el sismo de magnitud 7.6 registrado frente a Panamá este viernes 9 de octubre, a las 11:56 horas. De acuerdo con el último informe del Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico (PTWC), ya no existe amenaza de tsunami para el litoral salvadoreño. 📌 #ElObservatorioInforma | Se cancela la amenaza de tsunami para El Salvador.



Tras el sismo de magnitud 7.6, registrado frente a la costa de Panamá este viernes 9 de octubre, a las 11:56 a. m., el último informe del Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico (PTWC) indica que se… pic.twitter.com/Z9R9lNFh6B — Ministerio de Medio Ambiente (@MedioAmbienteSV) October 9, 2026 EE. UU. emite alerta de viaje por sismo en Panamá y posibles tsunamis en nueve países Un terremoto de magnitud 7.7 sacudió La Pitaloza, Panamá, este viernes 9 de octubre de 2026. Tras el movimiento telúrico, el Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió avisos por posibles tsunamis para las costas de Costa Rica, El Salvador, Perú, México, Guatemala, Panamá, Nicaragua, Colombia y Ecuador. La alerta advierte sobre posibles corrientes fuertes e inusuales y marejadas impredecibles en las zonas costeras, además de réplicas que podrían causar daños. Ante esta situación, se recomienda a los ciudadanos estadounidenses que se encuentran en la zona mantenerse alejados de la costa y de las estructuras dañadas, buscar terrenos elevados si están cerca del mar y seguir las indicaciones de las autoridades locales. Asimismo, se pide estar preparados ante posibles interrupciones del suministro eléctrico y de las comunicaciones, y mantenerse atentos a los avisos oficiales. 🙏🙏🙏 — LisaontheWrite 🇺🇸 (@LisaontheWrite) October 9, 2026 El Salvador activa alerta moderada por posible tsunami tras sismo en Panamá El Salvador emitió una alerta moderada por amenaza de tsunami tras el sismo de magnitud preliminar 7.6 registrado frente a la costa de Panamá este viernes 9 de octubre, a las 11:56 horas. De acuerdo con el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico (PTWC), la hora mínima estimada de llegada de un posible tsunami a la costa salvadoreña es a las 14:37 horas. Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales. 📌#ElObservatorioInforma | Amenaza de tsunami para El Salvador 🚨



Tras un sismo de magnitud preliminar 7.6, registrado frente a la costa de Panamá este viernes 9 de octubre, a las 11:56 a. m., el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico (PTWC) informa de un impacto en la franja… pic.twitter.com/9XMv5quv2W — Ministerio de Medio Ambiente (@MedioAmbienteSV) October 9, 2026 Sismo de 7.6 en Panamá se percibe en Colombia; descartan amenaza de tsunami La Dirección General Marítima de Colombia informó que no existe amenaza de tsunami para la costa del Pacífico colombiano tras el sismo de magnitud 7.6 registrado a 61 kilómetros de Las Tablas, Panamá. De acuerdo con la @Dimarcolombia, no existe amenaza de #tsunami para la costa del #Pacífico de Colombia tras el #sismo de magnitud 7,6 a 61 km de Las Tablas, #Panamá. #SNDATColombia pic.twitter.com/zvSlUAQEZl — UNGRD🇨🇴 (@UNGRD) October 9, 2026 Comentaristas deportivos desalojan set de grabación por terremoto en Panamá Un equipo de comentaristas deportivos tuvo que abandonar el set de grabación debido a la intensidad del terremoto. Durante el movimiento, los objetos a su alrededor se sacudían bruscamente, por lo que salieron de cuadro. #PANAMÁ: Terremoto de magnitud preliminar 7.7 interrumpe -en vivo- un programa deportivo en la ciudad de #Santiago 🇵🇦, a 60 km de distancia del epicentro.📍



Fuente: USGS.

Video: Deportes RPC. pic.twitter.com/Q8vkPwvQ7p — 𝗔𝗦𝗜𝗦𝗠𝗘𝗧 (@Asismet_IF) October 9, 2026 Sismo sorprende a conductora de noticias en vivo Una conductora de televisión fue sorprendida por el fuerte sismo mientras transmitía en vivo. Pese al movimiento, mantuvo la calma y relató lo que ocurría: “Se ha sentido bastante fuerte”. 🇵🇦 | URGENTE: PODEROSO TERREMOTO SACUDE PANAMÁ. pic.twitter.com/fMZMcYobPl — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 9, 2026 Sismo provoca que el agua de una piscina caiga a la calle Un video muestra cómo el agua de la piscina del hotel Bay View se precipita hacia la calle durante el sismo de magnitud 7.7 que sacudió Panamá. Siguen llegando mas videos impactantes como este en el que se ve el agua de la piscina del hotel Bay View precipitarse a la calle durante el sismo de magnitud 7.7 en Panamá…. pic.twitter.com/pgGAw0jjhh — 𝑴𝒚𝒔𝒕𝒆𝒓𝒚 𝑾𝒐𝒓𝒍𝒅 𝑵𝒆𝒘𝒔 (@mysteryWN) October 9, 2026 SRE activa atención consular para mexicanos en Panamá tras sismo La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que permanece atenta a la situación en Panamá tras el sismo. La dependencia expresó su solidaridad con el pueblo panameño y puso a disposición de los mexicanos que se encuentran en ese país el número de emergencia de la Embajada para solicitar asistencia o protección consular. También recomendó seguir las indicaciones de las autoridades locales. La @SRE_mx permanece atenta ante la situación generada por el sismo registrado hace unos momentos en Panamá. Expresamos nuestra solidaridad al pueblo panameño ante cualquier daño o afectación acontecida.



Para las y los mexicanos en Panamá, ponemos a su disposición el número de… — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) October 9, 2026 Reportan réplicas tras el fuerte sismo Después del terremoto se registraron varias réplicas, algunas de magnitud considerable, incluida una de 6.0, según los reportes disponibles. Las autoridades evalúan posibles daños en las provincias de Herrera, Azuero, Veraguas y Los Santos, entre otras regiones, y llamaron a la población a mantener la calma mientras continúa la revisión de las afectaciones. La información sobre daños y posibles víctimas permanece sujeta a actualización conforme avancen las evaluaciones oficiales. NEW: Reports indicate multiple mobile carriers are experiencing outages in Panama following the magnitude 7.7 earthquake. pic.twitter.com/iaBAj8sa6f — Scope Report (@ScopeReport_) October 9, 2026 Señor temblor que se acaba de sentir en Ciudad de Panamá. Cc @tvnnoticias pic.twitter.com/Pfe5FP6ZoV — Freddy Pitti (@freddypitti) October 9, 2026 Sismo provoca desalojos y momentos de pánico en Panamá El movimiento se sintió con fuerza en Ciudad de Panamá, donde cientos de personas abandonaron edificios por temor a posibles daños. En redes sociales circularon videos e imágenes que muestran cómo se percibió el temblor en distintas zonas. Los reportes preliminares indican que el sismo se sintió en todo el país. También se informó que el movimiento pudo percibirse en otros países de Centroamérica y Sudamérica. Centenares de personas en las calles de ciudad de Panamá después de un fuerte sismo. pic.twitter.com/zHFjQlZ8K4 — Patricia Janiot (@patriciajaniot) October 9, 2026

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