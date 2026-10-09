Sismo de 7.7 en Panamá EN VIVO: imágenes, réplicas, afectaciones y desalojos
El USGS actualizó la magnitud del sismo a 7.7, por lo que esta cifra se toma como referencia en la información más reciente.
Un sismo de magnitud 7.7 sacudió Panamá este viernes y provocó momentos de pánico en Ciudad de Panamá, donde miles de personas salieron de los edificios. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado víctimas mortales, aunque evalúan daños materiales en distintas regiones del país.
De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el movimiento telúrico ocurrió a las 12:56 horas, tiempo local, con epicentro a 10 kilómetros de Pitaloza Arriba, en la provincia de Herrera, en el centro-sur de Panamá.
Sigue EN VIVO las últimas noticias del terremoto en Panamá, que sorprendió este viernes a habitantes del país y de otras naciones de Centroamérica y Sudamérica. Consulta en este minuto a minuto las actualizaciones más relevantes sobre el sismo, las réplicas y los reportes de posibles afectaciones.
Sigue en vivo la cobertura del sismo en Panamá:
Hotel 2 Continentes queda inhabitable tras sismo en Panamá
Imágenes muestran la magnitud de los daños en el Hotel 2 Continentes, ubicado en Penonomé, Panamá, donde varios automóviles quedaron debajo de la estructura tras el sismo. El inmueble quedó inhabitable debido a las afectaciones registradas.
Sismo deja daños en la Gobernación y la torre de la Catedral en Panamá
El sismo de magnitud 7.7 provocó daños en estructuras de Panamá, entre ellas la Gobernación y la torre de la Catedral, que quedaron parcialmente destruidas. También se reportan fachadas derrumbadas, escombros en las calles y edificios con riesgo de colapso.
El Salvador cancela alerta de tsunami tras sismo de 7.6 en Panamá
El Salvador canceló la amenaza de tsunami para su costa tras el sismo de magnitud 7.6 registrado frente a Panamá este viernes 9 de octubre, a las 11:56 horas. De acuerdo con el último informe del Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico (PTWC), ya no existe amenaza de tsunami para el litoral salvadoreño.
EE. UU. emite alerta de viaje por sismo en Panamá y posibles tsunamis en nueve países
Un terremoto de magnitud 7.7 sacudió La Pitaloza, Panamá, este viernes 9 de octubre de 2026. Tras el movimiento telúrico, el Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió avisos por posibles tsunamis para las costas de Costa Rica, El Salvador, Perú, México, Guatemala, Panamá, Nicaragua, Colombia y Ecuador.
La alerta advierte sobre posibles corrientes fuertes e inusuales y marejadas impredecibles en las zonas costeras, además de réplicas que podrían causar daños. Ante esta situación, se recomienda a los ciudadanos estadounidenses que se encuentran en la zona mantenerse alejados de la costa y de las estructuras dañadas, buscar terrenos elevados si están cerca del mar y seguir las indicaciones de las autoridades locales.
Asimismo, se pide estar preparados ante posibles interrupciones del suministro eléctrico y de las comunicaciones, y mantenerse atentos a los avisos oficiales.
El Salvador activa alerta moderada por posible tsunami tras sismo en Panamá
El Salvador emitió una alerta moderada por amenaza de tsunami tras el sismo de magnitud preliminar 7.6 registrado frente a la costa de Panamá este viernes 9 de octubre, a las 11:56 horas. De acuerdo con el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico (PTWC), la hora mínima estimada de llegada de un posible tsunami a la costa salvadoreña es a las 14:37 horas. Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales.
Sismo de 7.6 en Panamá se percibe en Colombia; descartan amenaza de tsunami
La Dirección General Marítima de Colombia informó que no existe amenaza de tsunami para la costa del Pacífico colombiano tras el sismo de magnitud 7.6 registrado a 61 kilómetros de Las Tablas, Panamá.
Comentaristas deportivos desalojan set de grabación por terremoto en Panamá
Un equipo de comentaristas deportivos tuvo que abandonar el set de grabación debido a la intensidad del terremoto. Durante el movimiento, los objetos a su alrededor se sacudían bruscamente, por lo que salieron de cuadro.
Sismo sorprende a conductora de noticias en vivo
Una conductora de televisión fue sorprendida por el fuerte sismo mientras transmitía en vivo. Pese al movimiento, mantuvo la calma y relató lo que ocurría: “Se ha sentido bastante fuerte”.
Sismo provoca que el agua de una piscina caiga a la calle
Un video muestra cómo el agua de la piscina del hotel Bay View se precipita hacia la calle durante el sismo de magnitud 7.7 que sacudió Panamá.
SRE activa atención consular para mexicanos en Panamá tras sismo
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que permanece atenta a la situación en Panamá tras el sismo. La dependencia expresó su solidaridad con el pueblo panameño y puso a disposición de los mexicanos que se encuentran en ese país el número de emergencia de la Embajada para solicitar asistencia o protección consular. También recomendó seguir las indicaciones de las autoridades locales.
Reportan réplicas tras el fuerte sismo
Después del terremoto se registraron varias réplicas, algunas de magnitud considerable, incluida una de 6.0, según los reportes disponibles.
Las autoridades evalúan posibles daños en las provincias de Herrera, Azuero, Veraguas y Los Santos, entre otras regiones, y llamaron a la población a mantener la calma mientras continúa la revisión de las afectaciones. La información sobre daños y posibles víctimas permanece sujeta a actualización conforme avancen las evaluaciones oficiales.
Sismo provoca desalojos y momentos de pánico en Panamá
El movimiento se sintió con fuerza en Ciudad de Panamá, donde cientos de personas abandonaron edificios por temor a posibles daños. En redes sociales circularon videos e imágenes que muestran cómo se percibió el temblor en distintas zonas. Los reportes preliminares indican que el sismo se sintió en todo el país. También se informó que el movimiento pudo percibirse en otros países de Centroamérica y Sudamérica.
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