Avalan reforma que plantea sólo nacionalidad mexicana para candidatos

Diputados discutieron reforma por nacionalidad única. Foto: Cuartoscuro

La Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma constitucional conocida como de Nacionalidad Única, que busca establecer que quienes aspiren a la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México cuenten únicamente con nacionalidad mexicana.

La propuesta provocó un intenso debate entre oficialismo y oposición. Mientras Morena y sus aliados defendieron la iniciativa como una medida para proteger la soberanía nacional, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano acusaron que restringe derechos políticos de miles de mexicanos con doble nacionalidad.

Morena defiende la reforma por razones de soberanía

Durante la discusión, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Leonel Godoy, sostuvo que la modificación busca evitar posibles conflictos de interés derivados de una segunda nacionalidad en quienes ocupen cargos ejecutivos.

“Con esto se asegura que todo Poder Ejecutivo sea desempeñado por personas mexicanas, leales, responsables y comprometidas con la realidad y exigencias del Estado mexicano, disminuyendo la posibilidad de poner en riesgo la soberanía nacional y el escenario político electoral vigente”, afirmó.

Desde la bancada del PT, la diputada Lilia Aguilar Gil aseguró que la reforma pretende evitar cualquier forma de injerencia extranjera en la conducción política del país.

PAN acusa contradicción con reconocimiento a migrantes

La oposición criticó duramente la iniciativa.

El diputado panista Diego Ángel Rodríguez Barroso recordó que apenas en 2025 la Cámara rindió homenaje a la comunidad migrante mexicana al inscribir una frase alusiva en el Muro de Honor.

“Los homenajeamos, les dijimos que esta también era su casa, pero ustedes, los gritones del bienestar, en la Constitución los van a desconocer”, señaló.

Más adelante, el diputado Germán Martínez elevó el tono del debate y vinculó la discusión con los problemas de seguridad y crimen organizado que enfrenta el país.

El PRI advierte afectaciones a derechos políticos

Por su parte, el PRI argumentó que la reforma podría afectar a millones de mexicanos que cuentan con una segunda nacionalidad sin dejar de mantener vínculos plenos con México.

El diputado Humberto Ambriz Delgadillo cuestionó que se pretenda limitar el acceso a cargos públicos a personas que sí conservan sus derechos políticos.

“Si reconocemos que esos mexicanos tienen derecho a votar, ¿por qué deberíamos partir de la idea de que tener una segunda nacionalidad los hace menos mexicanos para efecto de su participación política?”, planteó.

Según expuso, el padrón electoral registra más de 1.6 millones de mexicanos residentes en el extranjero.

Aprueban reforma con 344 votos

Mientras Movimiento Ciudadano desplegaba una manta de protesta en el salón de sesiones, el tablero electrónico registró la aprobación de la reforma en lo general con 344 votos a favor.

La discusión continuó posteriormente en lo particular, con reservas presentadas por los distintos grupos parlamentarios.

PAN señala posibles efectos dentro del propio Gobierno

Durante el debate de reservas, el coordinador de los diputados del PAN, Elías Lixa, sugirió que la iniciativa podría terminar afectando incluso a funcionarios de la actual administración federal.

“Yo no sé si sea cierto que, por ejemplo, el secretario de Economía Marcelo, de quien dicen que tiene nacionalidad francesa (…) no será que lo que quieren es ponerle el pie a su propio secretario”, expresó.

El legislador también adelantó que Morena buscaría precisar en reservas posteriores que quien resulte electo para la Presidencia de la República deberá acreditar la renuncia a una eventual doble nacionalidad antes de la declaratoria de validez de la elección.

La reforma aún deberá concluir su discusión en lo particular y, de ser aprobada por el Congreso de la Unión, continuar su proceso constitucional antes de entrar en vigor.

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