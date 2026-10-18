Giran orden de aprehensión contra Raúl Rocha Cantú por presunto lavado de dinero

Raúl Rocha Cantú. Foto: Cuartoscuro

Un juez federal habría girado una nueva orden de aprehensión contra Raúl Rocha Cantú, accionista mayoritario de Miss Universo, por su presunta participación en una organización dedicada al lavado de dinero y la delincuencia organizada. La investigación señala que entre 2014 y 2025 se habrían lavado cerca de 3 mil millones de pesos mediante operaciones en el sistema financiero.

La orden de captura también incluiría a Mauricio Jesús Rocha Botello, hijo del empresario y presidente de Miss Universe México, así como a otros cuatro presuntos implicados. El mandamiento judicial habría sido librado por Ricardo Alfonso Santos Dorantes, juez del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez.

Los señalados enfrentarían acusaciones por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Además de Rocha Cantú y su hijo, la orden contempla a Andrés Javier Vázquez Ruiz, Alberto Charlan Salazar, Heliodoro Vargas Durán y Luis Aquilino Vásquez.

Seis empresas estarían vinculadas con la presunta red de lavado

La investigación identifica seis empresas que presuntamente concentraban y movilizaban los recursos investigados:

GI Euromex, S.A. de C.V.

Impulsora Eagle, S.A. de C.V.

Legacy Equity Group, S.A. de C.V.

Soluciones Gasíferas del Sur, S.A. de C.V.

Operadora de Alimentos y Bebidas Naucalpan, S.A. de C.V.

Operadora de Alimentos y Bebidas Malibú, S.A. de C.V.

La Fiscalía General de la República (FGR) atribuye a Rocha Cantú, Vázquez Ruiz y Charlan Salazar presuntas funciones de liderazgo dentro de la organización, mientras que a los demás señalados les asigna tareas de supervisión.

En el caso de Rocha Cantú, la imputación considera su participación accionaria y sus cargos en GI Euromex, Soluciones Gasíferas del Sur y Legacy Equity Group. También refiere que tenía facultades para autorizar transferencias electrónicas desde una cuenta de GI Euromex en Intercam Banco.

Así habría operado el esquema de lavado de dinero

De acuerdo con la imputación, la presunta organización operaba en tres niveles. En el primero, 17 empresas señaladas como sociedades de papel, sin infraestructura, personal ni capacidad operativa, habrían transferido recursos a GI Euromex.

En el segundo, esta empresa concentraba el dinero y lo distribuía a diferentes destinatarios, entre ellos las cuentas personales de Rocha Cantú, Vázquez Ruiz y Charlan Salazar. En el tercer nivel, los señalados presuntamente recibían recursos de otras compañías consideradas de fachada y los transferían a terceros sin una relación comercial, laboral o fiscal que justificara las operaciones.

El expediente también vincula a Soluciones Gasíferas del Sur y Legacy Equity Group con el esquema, al señalar que fueron constituidas por Raúl Rocha Cantú y Mauricio Jesús Rocha Botello. Asimismo, menciona la participación de los otros investigados en la creación, administración y operación de las cuentas bancarias de las empresas involucradas.

GI Euromex e Impulsora Eagle habrían concentrado los recursos

Un dictamen de la FGR fechado el 4 de agosto identifica a GI Euromex e Impulsora Eagle como las principales concentradoras de los recursos presuntamente ilícitos.

GI Euromex habría recibido depósitos por mil 830 millones 582 mil 280.78 pesos entre el 25 de febrero de 2015 y el 2 de diciembre de 2025. En el periodo reportado, registró retiros por 457 millones 665 mil 373.44 pesos.

Por su parte, Impulsora Eagle recibió depósitos por 762 millones 761 mil 209.62 pesos entre el 13 de agosto de 2018 y el 14 de noviembre de 2025. Los retiros reportados ascendieron a 38 millones 500 mil 58.40 pesos entre diciembre de 2018 y mayo de 2025.

La investigación también identificó movimientos en las cuentas personales de los presuntos implicados. En las de Rocha Cantú se registraron depósitos por 125 millones 76 mil 522.33 pesos y retiros por 107 millones 532 mil 483.51 pesos, según los periodos consignados en el expediente.

En las cuentas de Vázquez Ruiz se reportaron depósitos por 224 millones 744 mil 797.97 pesos y retiros por 92 millones 756 mil 469.60 pesos. En el caso de Charlan Salazar, los depósitos sumaron 54 millones 696 mil 706.23 pesos, mientras que los retiros ascendieron a un millón 14 mil 439 pesos.

De acuerdo con la FGR, los recursos habrían circulado desde Operadora de Alimentos y Bebidas Naucalpan, Operadora de Alimentos y Bebidas Malibú e Impulsora Eagle hacia GI Euromex. Desde esta última empresa, parte del dinero presuntamente se habría transferido a Rocha Cantú, Vázquez Ruiz y Charlan Salazar, además de otras sociedades.

Rocha Cantú enfrenta una segunda orden de aprehensión

De acuerdo con información publicada por el diario Reforma, esta sería la segunda orden de aprehensión girada contra Raúl Rocha Cantú. El empresario también es señalado en una investigación previa por presunta delincuencia organizada relacionada con tráfico de armas e hidrocarburos.

Según el medio, Rocha Cantú permanece prófugo desde el 15 de diciembre, luego de que le cancelaran el beneficio de testigo colaborador.

Las acusaciones corresponden a señalamientos de la investigación ministerial y deberán resolverse en los procedimientos judiciales correspondientes.

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