Javier Aguirre explota ante reclamo de aficionado del Valencia: “¡No hay delanteros!”

Javier Aguirre se hace de palabras con un fanático. Foto: AFP

Javier Aguirre vivió un momento de tensión con la afición del Valencia durante el partido contra el Athletic Club, luego de que un seguidor le reclamara por no mandar más delanteros a la cancha, la respuesta del entrenador mexicano fue directa: “¡No hay!”.

El incidente ocurrió en el estadio Mestalla, durante los minutos finales del encuentro correspondiente a la novena jornada de LaLiga. El Valencia buscaba la victoria, pero no consiguió romper el empate sin goles ante el conjunto de Bilbao.

💥 El encontronazo de Javier Aguirre con un aficionado en el minuto 83



🦇 Aficionado: "Aguirre, ¡saca delanteros! "



🇲🇽 Aguirre: "¡No hay!"



🦇 Aficionado: "¡Saca a Aimar!"



🇲🇽 Gesto de desacuerdo del mexicano mientras se gira



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¿Qué pasó entre Javier Aguirre y el aficionado del Valencia?

En un video difundido en redes sociales se observa el momento en que un aficionado le pide al entrenador que haga cambios para reforzar el ataque.

“¡Aguirre, saca delanteros!”, se escucha gritar desde la tribuna. El técnico volteó hacia el seguidor y respondió: “¡No hay!”, mientras hacía gestos con los brazos.

El reclamo continuó cuando otro aficionado le pidió que ingresara a Aimar Blázquez, delantero de 20 años formado en las fuerzas básicas del club. Sin embargo, el futbolista permaneció en la banca.

En los últimos minutos, Aguirre había enviado al campo al mediocampista Filip Ugrinic y al defensa Jesús Vázquez, en lugar de recurrir a un atacante juvenil. La decisión generó inconformidad entre algunos seguidores que esperaban una alternativa para conseguir el gol.

¿Por qué Javier Aguirre no metió a los canteranos?

Después del partido, el entrenador explicó su decisión de no utilizar a los jóvenes en un momento complicado para el equipo.

Aguirre señaló que, cuando un club atraviesa una situación difícil, suele confiar en jugadores con mayor experiencia, aunque aseguró que los canteranos también tienen un lugar en sus planes.

“Cuando el equipo está bien es mejor que aparezcan, cuando el equipo está mal, no puedes tirar a los jóvenes a los leones. Son decisiones de entrenador”, explicó, de acuerdo con declaraciones recogidas por medios españoles.

El estratega también mencionó a futbolistas como Arnaut Danjuma y Luis Rioja, quienes cuentan con experiencia en el futbol profesional, para explicar por qué prefiere apoyarse en jugadores consolidados cuando el equipo necesita resultados.

Valencia sigue sin ganar con el técnico mexicano

El empate 0-0 ante el Athletic Club dejó al Valencia sin la victoria en sus primeros dos partidos bajo la dirección de Aguirre, el equipo sumó dos empates consecutivos y continuó en la parte baja de la clasificación de LaLiga.

La falta de gol se convirtió en uno de los principales pendientes del conjunto valencianista, que necesita sumar puntos para salir de los últimos puestos.

El cruce con el aficionado añadió presión al inicio de la etapa del entrenador mexicano, quien ahora deberá encontrar soluciones ofensivas con los jugadores disponibles en su plantilla.

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