“Nada justifica” la violencia de las protestas en Francia, dice Emmanuel Macron
El presidente prometió apoyo a personas y comerciantes afectados.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, declaró que “nada justifica” la violencia ocurrida durante la protesta nacional que derivó en quema de autos y saqueos.
Este domingo, el presidente dio un discurso televisado, donde pidió no “confundir” a los responsables de la violencia con los cientos de miles de personas que marcharon.
“Nada lo justifica, nada lo explica, nada lo excusa”, dijo sobre el vandalismo registrado.
“Todos sentimos esta noche rabia y vergüenza (…) Ver las calles de nuestras ciudades devastadas de este modo es insoportable”.
Emmanuel Macron ofrece ayuda
Emmanuel Macron prometió “ayudas rápidas” contra las personas afectadas por la protesta en Francia, así como “apoyo” a los comerciantes y artesanos.
De igual forma, el presidente ordenó a su gobierno tomar “todas las lecciones necesarias” de la última protesta para evitar que la violencia vuelva a repetirse.
Prometió que actuará con “transparencia total” y acusó a grupos de extrema izquierda como presuntos responsables.
El mandatario dijo que los reclamos por el encarecimiento de la vida que impulsaron las manifestaciones son “legítimos”. Aseguró que su gobierno “hace todo lo posible” ante la crisis actual.
Asimismo, pidió a la clase política “condenar sin ambages” las violencias registradas, en un momento donde su gobierno y la extrema derecha acusan al partido de izquierda radical, La Francia Insumisa, de alentarlas.
“Cada uno debe asumir sus responsabilidades. El país necesita orden, calma y no una escalada”, sostuvo.
El saldo en París y otras ciudades
Este domingo, Francia dijo que evaluaban los daños de los disturbios y saqueos de la protesta del sábado que dejaron al menos mil 800 personas detenidas.
En las calles de París quedaron restos calcinados de las barricadas formadas por los manifestantes con bicicletas, contenedores de basura y otros materiales.
La vicealcaldesa Lamia El Aaraje lamentó “un nivel de violencia que, creo, nunca habíamos visto” en la ciudad.
En París, Marsella, Burdeos, Niza y Estrasburgo, personas enmascaradas saquearon negocios. Al menos mil 500 comercios resultaron dañados en todo el país, estimó la Federación de Comercio y Distribución.
Además, manifestantes incendiaron el ayuntamiento de la ciudad de Limoges, que data del siglo XIX. Las autoridades controlaron las llamas hasta la madrugada de este domingo.
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