“Nada justifica” la violencia de las protestas en Francia, dice Emmanuel Macron

Reconoció que el motivo de las protestas es legítimo. Foto: AFP.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, declaró que “nada justifica” la violencia ocurrida durante la protesta nacional que derivó en quema de autos y saqueos.

Este domingo, el presidente dio un discurso televisado, donde pidió no “confundir” a los responsables de la violencia con los cientos de miles de personas que marcharon.

“Nada lo justifica, nada lo explica, nada lo excusa”, dijo sobre el vandalismo registrado.

“Todos sentimos esta noche rabia y vergüenza (…) Ver las calles de nuestras ciudades devastadas de este modo es insoportable”.

Emmanuel Macron ofrece ayuda

Emmanuel Macron prometió “ayudas rápidas” contra las personas afectadas por la protesta en Francia, así como “apoyo” a los comerciantes y artesanos.

De igual forma, el presidente ordenó a su gobierno tomar “todas las lecciones necesarias” de la última protesta para evitar que la violencia vuelva a repetirse.

Prometió que actuará con “transparencia total” y acusó a grupos de extrema izquierda como presuntos responsables.

El mandatario dijo que los reclamos por el encarecimiento de la vida que impulsaron las manifestaciones son “legítimos”. Aseguró que su gobierno “hace todo lo posible” ante la crisis actual.

Asimismo, pidió a la clase política “condenar sin ambages” las violencias registradas, en un momento donde su gobierno y la extrema derecha acusan al partido de izquierda radical, La Francia Insumisa, de alentarlas.

“Cada uno debe asumir sus responsabilidades. El país necesita orden, calma y no una escalada”, sostuvo.

El saldo en París y otras ciudades

Este domingo, Francia dijo que evaluaban los daños de los disturbios y saqueos de la protesta del sábado que dejaron al menos mil 800 personas detenidas.

En las calles de París quedaron restos calcinados de las barricadas formadas por los manifestantes con bicicletas, contenedores de basura y otros materiales.

🇫🇷 | Durante los disturbios en París, los manifestantes robaron una camiseta firmada de Lionel Messi. pic.twitter.com/jHBRu2RwHk — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 18, 2026

La vicealcaldesa Lamia El Aaraje lamentó “un nivel de violencia que, creo, nunca habíamos visto” en la ciudad.

En París, Marsella, Burdeos, Niza y Estrasburgo, personas enmascaradas saquearon negocios. Al menos mil 500 comercios resultaron dañados en todo el país, estimó la Federación de Comercio y Distribución.

Además, manifestantes incendiaron el ayuntamiento de la ciudad de Limoges, que data del siglo XIX. Las autoridades controlaron las llamas hasta la madrugada de este domingo.

🇫🇷 | URGENTE: El reloj de la torre del Ayuntamiento de Limoges en Francia, edificio de 1876 y designado como monumento histórico en 1975, se ha derrumbado después de que fuera incendiado como parte de las protestas. pic.twitter.com/vPNb2GpIJT — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 17, 2026

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