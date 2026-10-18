Protestas “No Kings” se hacen sentir en Estados Unidos impulsando el voto anticipado

Protesta NoKing instando al voto anticipado en Nueva York | Foto: AFP

Las protestas contra el presidente Donald Trump, convocadas por el movimiento No Kings, se extendieron por Estados Unidos el sábado 17 de octubre de 2026 con un llamado a los ciudadanos a participar en las elecciones de medio término del próximo 3 de noviembre mediante el voto anticipado.

La jornada, denominada “No Kings: Vote Early”, buscó transformar el descontento político en una mayor participación electoral. Aprovecharon el momento en que los estadounidenses comienzan a emitir sus papeletas para decidir el control del Congreso.

Se organizaron más de 3 mil actos en diferentes puntos del país. Esta fue la cuarta jornada de movilizaciones del movimiento desde que Trump regresó a la Casa Blanca.

A diferencia de otras convocatorias centradas en el rechazo a las políticas del mandatario republicano, esta edición puso especial énfasis en animar a los votantes elegibles a conocer sus opciones para sufragar y emitir su voto antes del día de las elecciones.

El movimiento busca que los ciudadanos utilicen los mecanismos disponibles en sus respectivos estados para participar en los comicios. Ya sea mediante el voto presencial anticipado o las modalidades de votación por correo que estén permitidas.

¿Qué buscan las protestas No Kings antes de las elecciones de medio término?

Las protestas No Kings forman parte de una movilización que cuestiona el ejercicio del poder de Trump y defiende la participación ciudadana como una vía para influir en las decisiones políticas del país.

Las manifestaciones se desarrollaron en ciudades como Nueva York y Atlanta, donde los asistentes mostraron pancartas relacionadas con la defensa del voto y la participación electoral.

De acuerdo con el sitio oficial del movimiento, la convocatoria del 17 de octubre buscó impulsar una participación electoral no partidista, facilitar que los ciudadanos conozcan sus opciones para votar y promover la elaboración de un plan para emitir el sufragio.

Protestas No Kings coinciden con una disputa sobre el voto por correo

La jornada se produjo en medio de las diferencias entre Trump y sus opositores sobre los mecanismos de votación, especialmente el sufragio por correo.

El presidente ha cuestionado reiteradamente este sistema y ha sostenido que el fraude electoral le costó la victoria en las elecciones presidenciales de 2020. Sus críticos, por su parte, han expresado preocupación por posibles intentos de interferir en los resultados de los comicios legislativos.

La Administración Trump presentó una demanda el jueves contra funcionarios electorales de California para intentar impedir que se contabilizaran determinadas papeletas enviadas por correo, mientras se verificaba el estatus migratorio de las personas identificadas por el Gobierno federal como posibles votantes no ciudadanos.

El Departamento de Justicia también advirtió sobre posibles investigaciones penales contra funcionarios que procesaran o contabilizaran esos sufragios en las circunstancias señaladas.

En este contexto, los organizadores de No Kings consideran que una participación electoral amplia es una forma de defender el proceso democrático.

¿Cuándo son las elecciones de medio término en Estados Unidos?

Las elecciones legislativas de medio término están previstas para el 3 de noviembre de 2026.

En estos comicios se decidirá qué partido controlará el Congreso, actualmente dominado por los republicanos.

La oposición demócrata ha centrado parte de su campaña en asuntos como el costo de vida y la guerra en Oriente Medio.

El voto anticipado está disponible en gran parte del país, aunque las modalidades, los plazos y los requisitos varían según el estado. Por ello, el movimiento No Kings recomienda que los ciudadanos elegibles consulten las reglas electorales de su localidad, verifiquen su registro y determinen cómo emitirán su voto.

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