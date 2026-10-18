Muere militar de EE. UU. tras caer durante exhibición de rapel en el Alamodome

Fallece militar durante exhibición a rapel. Foto: Pexels

Un integrante de la Fuerza Aérea de Estados Unidos (EE. UU.) murió en un hospital local tras caer desde las vigas del Alamodome, en San Antonio, Texas, durante una exhibición de rapel previa al partido entre la Universidad de Texas en San Antonio (UTSA) y Navy.

La oficina de asuntos públicos de la Base Aérea de Nellis confirmó el fallecimiento el domingo 18 de octubre. El aviador pertenecía al Destacamento 2 del 6.º Escuadrón de Entrenamiento de Combate. Hasta el momento, la Fuerza Aérea no ha revelado su identidad.

Advertencia; el siguiente material contiene violencia e imágenes sensibles; se recomienda discreción:

Um membro do serviço da Força Aérea morreu após cair durante uma demonstração de rapel antes do jogo de futebol UTSA-Navy de sábado à noite.



O membro do serviço, designado para o Destacamento 2 do 6º Esquadrão de Treinamento de Combate, ainda não foi identificado. A Força Aérea… pic.twitter.com/GITVlvZ2hd — Área Militar (@areamilitarof) October 18, 2026

El accidente ocurrió durante el evento anual Salute to Armed Forces and Veterans, que incluye una ceremonia en honor a integrantes de las Fuerzas Armadas y veteranos. Cuatro oficiales de la unidad debían descender desde las vigas del estadio hasta el campo como parte de la exhibición.

Durante la maniobra, uno de los participantes perdió el control de la cuerda y descendió a una velocidad mayor que la de sus compañeros. El incidente quedó registrado en videos difundidos en redes sociales.

¿Quiénes eran los militares que participaron en la exhibición de rapel?

Los cuatro oficiales que participaron en la demostración pertenecían al Destacamento 2 del 6.º Escuadrón de Entrenamiento de Combate, una unidad de la Fuerza Aérea de EE. UU. dedicada a formar controladores aéreos tácticos.

De acuerdo con información publicada por el San Antonio Express-News, la unidad opera desde el Chapman Training Annex, en la Base Conjunta San Antonio-Lackland, y desde Camp Bullis, una instalación de entrenamiento militar ubicada en el norte del condado de Bexar.

Como parte de su preparación, los integrantes practican técnicas de descenso con cuerda desde distintas estructuras y helicópteros. Entre los ejercicios se encuentran el fast rope, desde alturas de entre 4.5 y 9 metros, y el rapel desde helicópteros que vuelan a más de 30 metros del suelo.

La misión principal de la unidad consiste en preparar controladores tácticos que se incorporan a equipos del Ejército y de los Marines para dirigir ataques aéreos y de artillería desde posiciones avanzadas en el campo de batalla.

Un representante del departamento de atletismo de UTSA declaró a The Athletic que una demostración similar se había realizado sin inconvenientes durante el evento del año anterior.

¿Qué dijeron el entrenador y los jugadores de UTSA tras el accidente?

El entrenador de UTSA, Jeff Traylor, mantuvo a sus jugadores en el vestuario mientras el militar recibía atención médica en el campo. El partido contra Navy se retrasó debido al incidente.

En declaraciones posteriores al encuentro, recogidas por CBS Sports, Traylor explicó que inicialmente sólo sabía que había ocurrido un accidente y que el inicio del partido se pospondría.

El entrenador señaló que no tenía información suficiente para explicar lo sucedido a sus jugadores y decidió mantenerlos en el vestuario mientras esperaba novedades.

También indicó que, cuando el equipo regresó al campo, sus integrantes percibieron un cambio en el ambiente antes del inicio del encuentro.

Por su parte, Owen McCown, quarterback de los Roadrunners de UTSA, expresó sus condolencias a la familia del militar.

El jugador explicó que al principio fue difícil concentrarse en el partido, aunque el equipo consiguió recuperar el ritmo conforme avanzó el encuentro.

¿Qué dijo UTSA sobre la muerte del militar en el Alamodome?

La Universidad de Texas en San Antonio publicó un comunicado en su cuenta de X para expresar sus condolencias por el accidente ocurrido al inicio del partido.

“Estamos profundamente entristecidos por el incidente que ocurrió al inicio del partido de esta noche”, señaló la institución, según información recogida por USA Today.

En el mensaje, la universidad también expresó su solidaridad con el militar afectado, su familia y sus compañeros de las Fuerzas Armadas.

Además, UTSA informó que activaría servicios de bienestar para apoyar a docentes, empleados y estudiantes que pudieran verse afectados por lo ocurrido.

El accidente se registró antes del encuentro de futbol americano entre UTSA y Navy, correspondiente al calendario deportivo de ambas instituciones.

Pese al retraso provocado por la emergencia, el partido se disputó y terminó con una victoria de UTSA por 38-34 sobre Navy, ante 23 mil 297 espectadores.

Mientras se desarrollaba la atención médica en el campo, los jugadores permanecieron en el vestuario y el personal de emergencia trasladó al aviador a un hospital local. Posteriormente, la Base Aérea de Nellis confirmó que murió a causa de las lesiones sufridas durante la caída.

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