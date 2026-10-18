Se registra incendio en depósito de desperdicio en Tlaltenco, Tláhuac

También evacuaron a vecinos de una vivienda cercana. Foto: Protección Civil.

Un incendio se registró en un predio que almacenaba desperdicio industrial en la colonia San Francisco Tlaltenco, en la alcaldía Tláhuac, de la Ciudad de México. Las autoridades evacuaron a 80 personas.

El incidente ocurrió durante la madrugada de este domingo en el inmueble ubicado en la calzada Piñón y Calvario. Las llamas consumieron desperdicios industriales en un área de 500 metros cuadrados, indicó la Subsecretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil de la CDMX.

En Cda del Piñon y Calvario, col. San Francisco Tlaltenco, @TlahuacRenace, se quema desperdicio industrial en un área de 500 m. @Bomberos_CDMX combaten el fuego; @SEGIAGUA habilitó la Garza Tecomitl 2.



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Personal de Protección Civil apoyó en la evacuación de 80 personas y la gestión de pipas de agua. La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) habilitó la Garza Tecomitl 2, una instalación que sirve como punto de carga para pilas, ubicada en Iztapalapa.

Protección Civil indicó que no hubo ninguna persona lesionada en este incendio en Tlaltenco.

Bomberos controlan el incendio en Tláhuac

A las 07:50 horas de este domingo, la dependencia informó que los bomberos sofocaron completamente el fuego. Seguían con trabajos de enfriamiento y remoción de escombros.

Asimismo, evacuaron a diez personas de otra vivienda cercana, ubicada en la calzada Piñón, debido a la radiación emanada por el incendio en Tlaltelco afectó a tres tinacos. También colaboraron en el retiro de cuatro cilindros de gas LP de 30 kilos y dos de 230 kilos.

De igual manera, brindaron recomendaciones en materia de Protección Civil a los vecinos.

Al momento, se reporta totalmente sofacado el fuego. @Bomberos_CDMX realizan trabajos de enfriamiento y remoción de escombros.



Personal operativo de la @SGIRPC_CDMX coadyuvó en el retiro de 4 cilindros de gas LP de 30 kg y 2 cilindros de 20 kg, de un inmueble ubicado en 4 Cda.… pic.twitter.com/wsBX8HiQwg — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 18, 2026

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