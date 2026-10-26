¿Qué son los duelos invisibles? UNAM explica cómo afectan la salud mental

La pérdida de una mascota puede afectar la salud emocional.

Perder una mascota, terminar una relación, quedarse sin empleo o recibir el diagnóstico de una enfermedad puede provocar duelos invisibles, los cuales afectan la salud emocional.

Mariana Rodríguez Lugo, académica de la Facultad de Medicina de la UNAM, explicó que estos duelos también reciben el nombre de silenciosos o desautorizados porque surgen de pérdidas que la sociedad no siempre considera importantes, aunque pueden provocar tristeza, culpa y otros sentimientos difíciles de manejar.

¿Qué son los duelos invisibles y por qué afectan la salud?

Los duelos invisibles son procesos emocionales que aparecen cuando una persona pierde algo significativo en su vida, pero no encuentra comprensión o apoyo de quienes la rodean.

Erika Gutiérrez Martínez, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM, advirtió que la falta de reconocimiento social puede llevar a las personas a ocultar su sufrimiento.

“Al faltar apoyo social, este tipo de situaciones genera que quienes las atraviesan no se sientan en confianza para expresar lo que sienten o compartir su experiencia y, muchas veces, terminan por invalidar su propio dolor”, explicó.

Esto significa que alguien puede sentirse mal por una pérdida y, al mismo tiempo, pensar que no tiene derecho a estar triste porque otras personas consideran que no es algo grave.

¿Cuáles son los duelos invisibles más comunes?

De acuerdo con las especialistas de la UNAM, existen distintas situaciones que pueden provocar este tipo de duelo:

Muerte de una mascota: perder a un animal de compañía que formaba parte de la familia

perder a un animal de compañía que formaba parte de la familia Pérdida de empleo : dejar atrás una rutina, compañeros y estabilidad laboral

: dejar atrás una rutina, compañeros y estabilidad laboral Ruptura de pareja: enfrentar el fin de una relación y los planes compartidos

Pérdida de un embarazo : atravesar una experiencia dolorosa que muchas veces se vive en silencio

: atravesar una experiencia dolorosa que muchas veces se vive en silencio Diagnóstico de una enfermedad: adaptarse a tratamientos y cambios importantes en la vida diaria

adaptarse a tratamientos y cambios importantes en la vida diaria Pérdida de una amistad : dejar de convivir con alguien que ocupaba un lugar especial

: dejar de convivir con alguien que ocupaba un lugar especial Enfermedad de un ser querido: enfrentar cambios en el vínculo con una persona que vive con demencia u otro padecimiento

Las especialistas señalaron que todas estas experiencias merecen atención, sin importar que otras personas las consideren poco importantes.

¿Cómo afectan los duelos invisibles a la salud física y mental?

La UNAM explicó que atravesar un duelo puede generar cambios emocionales, físicos y mentales.

Entre sus posibles efectos están el cansancio, las dificultades para concentrarse, los problemas de memoria y una menor capacidad para resolver situaciones cotidianas.

Además, pueden aparecer sentimientos de tristeza, vergüenza, enojo o culpa.

Rodríguez Lugo advirtió que es importante prestar atención cuando una persona comienza a aislarse, pierde el apetito, deja de cuidarse o abandona las actividades que antes disfrutaba.

“No hay un plazo determinado para dejar de sentir tristeza u otras emociones”.

¿Cómo superar un duelo invisible? Estas son las recomendaciones de la UNAM

Las especialistas explicaron que el primer paso es reconocer las emociones, sin juzgarse ni exigirse una recuperación inmediata.

También recomendaron buscar apoyo entre familiares, amistades o personas que hayan atravesado experiencias similares.

Mantener hábitos de autocuidado, como comer adecuadamente, realizar actividad física y conservar las rutinas, puede ayudar durante este proceso.

Cuando el malestar emocional afecta la vida cotidiana, también es recomendable acudir con un profesional de la salud mental.

La UNAM recordó que afrontar un duelo no significa olvidar lo ocurrido, sino aprender a continuar con la vida sin negar el dolor.

“Se trata de caminar con el dolor y seguir haciendo las cosas que son importantes para nosotros”, concluyó Rodríguez Lugo.