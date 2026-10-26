México registra 266 homicidios en cuarta semana de octubre; Edomex encabeza cifras con 40 casos
La SSPC contabilizó 266 homicidios del 19 al 25 de octubre, una baja de 6.67% frente a la semana anterior.
Durante la cuarta semana de octubre de 2026, México registró 266 homicidios, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). El Estado de México encabezó la lista nacional con 40 casos.
Durante el fin de semana, en el país se reportaron 117 homicidios, de los cuales 36 se registraron el viernes 23 de octubre; 30 el sábado 24 y 51 el domingo 25 de octubre.
La SSPC registró 266 asesinatos entre el lunes 19 de octubre y el domingo 25 de octubre de 2026, lo que representa una disminución de 6.67% respecto a la semana anterior, cuando se contabilizaron 285.
Durante el periodo señalado, el estado que concentró el mayor número de homicidios fue:
- Estado de México: 40
Homicidios por día y estados con más denuncias:
19 de octubre: 38
- Edomex: 7
- Sinaloa: 5
- Guanajuato: 2
20 de octubre: 41
- Edomex: 6
- Sinaloa: 5
- Guanajuato: 3
21 de octubre: 38
- Edomex: 7
- Guanajuato: 7
- Sinaloa: 3
22 de octubre: 32
- Sinaloa: 7
- Edomex: 6
- Guanajuato: 3
23 de octubre: 36
- Sinaloa: 4
- Guanajuato: 4
- Edomex: 3
24 de octubre: 30
- Edomex: 5
- Guanajuato: 3
- Sinaloa: 3
25 de octubre: 51
- Edomex: 6
- Guanajuato: 5
- Veracruz: 5
Total en la semana: 266
En lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, se han contabilizado aproximadamente 44 mil 287 homicidios dolosos.
Sinaloa, al alza en homicidios
Durante la cuarta semana de octubre, Sinaloa registró 29 homicidios, cifra que lo colocó en el segundo lugar por denuncias de este tipo de delitos, por detrás de Guanajuato (27) y Estado de México (40).
En lo que va de octubre, en Sinaloa se han registrado 131 asesinatos, por lo que, hasta ahora, ocupa el segundo lugar en denuncias por este delito, detrás del Estado de México, que registra 132 casos.
Homicidios en Sinaloa por mes en 2026
- Enero: 99
- Febrero: 104
- Marzo: 77
- Abril: 99
- Mayo: 112
- Junio: 115
- Julio: 99
- Agosto: 113
- Septiembre: 114
Los cinco estados que concentran el mayor número de casos de homicidios del 1 al 25 de octubre de 2026 son los siguientes:
- Edomex: 132
- Sinaloa: 131
- Guanajuato:103
- Chihuahua: 62
- Baja California: 57
De acuerdo con el estudio “La guerra en números”, de TResearch Internacional, los 10 estados que concentran el mayor número de víctimas en los últimos 30 días (desde el 25 de septiembre de 2026) son los siguientes:
- Sinaloa: 159
- Estado de México: 150
- Guanajuato: 117
- Chihuahua: 73
- Baja California: 69
- Michoacán: 60
- Jalisco: 57
- Veracruz: 56
- Sonora: 53
- Morelos: 42
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