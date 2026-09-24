Confirman hallazgo del cuerpo sin vida del hijo del alcalde de Tecamachalco

Foto: Getty Images | Ilustrativa

Después de cuatro días de búsqueda, el cuerpo del hijo de Mateo Hernández, presidente municipal de Tecamachalco, Puebla, fue localizado sin vida este miércoles en la comunidad de Azumbilla, perteneciente al municipio de Nicolás Bravo.

Mateo “N”, de 16 años, fue reportado como desaparecido el sábado pasado, luego de que salió de su domicilio y pretendía realizar un trabajo escolar con sus compañeros de preparatoria, momento en que su familia perdió comunicación con él.

A partir de entonces comenzaron las labores para establecer su paradero, hasta que durante la jornada de este miércoles se confirmó su localización sin vida.

Ello, luego de que pobladores notificaron el hallazgo de un cuerpo envuelto en cobijas abandonado junto a la carretera Azumbilla-Tlacotepec, a la altura del paraje “La Tabla”, confirmando las fuerzas estatales que la víctima presentaba aparentes signos de violencia y estaba atado de pies y manos con alambres.

Personal de la Fiscalía General del Estado de Puebla realizó las diligencias correspondientes y el cuerpo fue trasladado al anfiteatro regional de Tehuacán, donde se llevaron a cabo los procedimientos legales.

Mientras que este mismo miércoles por la noche el presidente municipal de Tecamachalco, Mateo Hernández, acudió al anfiteatro, donde realizó el reconocimiento del cuerpo de su hijo.

Una vez concluidos los trámites correspondientes, los restos fueron entregados a sus familiares y trasladados mediante un cortejo fúnebre desde Tehuacán hasta Tecamachalco, bajo resguardo de elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional.

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