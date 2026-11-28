Ciberataque. Foto: AFP.

El Departamento de Defensa de Estados Unidos aseguró que sus sistemas informáticos están protegidos, luego de que medios reportaran un presunto ciberataque contra Cloud One, la plataforma en la nube utilizada por la Fuerza Aérea estadounidense, que podría haber expuesto información militar sensible.

Un funcionario del Departamento de Defensa declaró el viernes por la noche que los sistemas del organismo son seguros y están protegidos, además de ser gestionados las 24 horas por sus equipos y especialistas. La declaración ocurrió después de reportes sobre una posible vulneración de la infraestructura digital militar.

El Pentágono no negó específicamente que Cloud One hubiera sido comprometida. En su respuesta, el funcionario se refirió de manera general a la seguridad de los sistemas del Departamento de Guerra, sin confirmar ni detallar el incidente.

Reportan posible vulneración de Cloud One

La cadena NBC News informó, con base en declaraciones de un funcionario estadounidense que pidió no ser identificado, que la plataforma en la nube de la Fuerza Aérea habría sido vulnerada. De acuerdo con ese reporte, el ataque podría haber expuesto información militar sensible.

En tanto, la agencia Reuters reportó la posible intrusión durante el viernes. Hasta la información difundida, las autoridades estadounidenses no habían confirmado públicamente que Cloud One fuera atacada ni precisado qué datos, en su caso, habrían quedado comprometidos.

Reportan ataques a agencias y empresas de EE. UU.

El presunto incidente se suma a otros reportes de ciberataques contra instituciones estadounidenses. En las últimas semanas, la CIA y el FBI también habrían sido blanco de ataques informáticos, según informes citados en la información disponible.

Asimismo, proveedores de importantes instituciones financieras de Estados Unidos, entre ellas JPMorgan Chase, Visa y Mastercard, se vieron afectados por incidentes.

De confirmarse la vulneración de Cloud One, sería una nueva interrupción de la infraestructura digital del Gobierno estadounidense y del sector privado.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.