Imágenes impactantes: explosión cerca de escuela en Afganistán deja 7 muertos y 99 heridos
Videos muestran daños en un salón de clases, ambulancias y el traslado de menores heridos a hospitales tras la detonación.
Una explosión accidental cerca de una escuela en Asadabad, al este de Afganistán, dejó siete alumnos muertos y 99 heridos este sábado, de acuerdo con el portavoz adjunto del Gobierno afgano, Hamdullah Fitrat. La detonación ocurrió en un depósito de material explosivo perteneciente a empresas mineras, ubicado cerca del centro educativo.
Las imágenes posteriores muestran los daños que dejó la explosión en las instalaciones escolares y los momentos de emergencia: ambulancias circulando a toda velocidad, personas intentando retirar escombros y hombres que trasladaron a niños heridos a un hospital en vehículos particulares.
Explosión ocurrió en un depósito de material explosivo cerca de una escuela
De acuerdo con Hamdullah Fitrat, los primeros datos de la investigación apuntan a que la detonación ocurrió por negligencia y falta de precaución en un depósito de explosivos de empresas mineras.
La explosión se registró cerca de la escuela Shagai, en Asadabad, capital de la provincia de Kunar, confirmó a la agencia AFP Sami-ul-Haq Haq Bayan, jefe del Departamento provincial de Información y Cultura.
El saldo fue de siete alumnos muertos y 99 heridos, cifra que también confirmó el Ministerio del Interior. Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados al hospital provincial de Asadabad, mientras que algunos de los lesionados recibieron atención médica y pudieron regresar a sus hogares.
Un corresponsal de AFP observó en el hospital a menores heridos de entre ocho y 15 años. Las autoridades señalaron que la investigación continúa.
Videos muestran daños en el salón de clases y traslado de niños heridos
Las imágenes difundidas después de la explosión muestran cómo la detonación impactó uno de los salones de clase, donde se observan daños en la estructura del inmueble.
En otro registro se aprecia el paso de ambulancias a toda velocidad por las calles de Asadabad, mientras una multitud permanece en los alrededores. También se observa a un grupo de hombres que intenta ayudar entre los escombros de un muro que colapsó por la fuerza de la explosión.
Uno de los momentos más delicados muestra a varios hombres trasladando a niños heridos en un automóvil particular para llevarlos a recibir atención médica, en medio de la emergencia.
Otra explosión en una escuela de Kabul dejó 42 niños heridos
El incidente ocurre meses después de otra explosión en un centro educativo de Kabul, capital de Afganistán. En agosto, aquel estallido dejó al menos 42 niños heridos, según la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán.
Un hospital de la capital que atendió a por lo menos 35 de los estudiantes lesionados indicó que todos tenían entre 10 y 14 años.
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