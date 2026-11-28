Niños heridos por explosión fueron llevados a hospitales. Foto: AFP

Una explosión accidental cerca de una escuela en Asadabad, al este de Afganistán, dejó siete alumnos muertos y 99 heridos este sábado, de acuerdo con el portavoz adjunto del Gobierno afgano, Hamdullah Fitrat. La detonación ocurrió en un depósito de material explosivo perteneciente a empresas mineras, ubicado cerca del centro educativo.

Las imágenes posteriores muestran los daños que dejó la explosión en las instalaciones escolares y los momentos de emergencia: ambulancias circulando a toda velocidad, personas intentando retirar escombros y hombres que trasladaron a niños heridos a un hospital en vehículos particulares.

AT LEAST 6 STUDENTS KILLED IN DEADLY EXPLOSION NEAR AFGHANISTAN SCHOOL — Al Jazeera



97 more people reportedly sustain injuries following a blast that struck a house next to the middle school in Kunar province



Officials say the dynamite was stored in the house for mining works pic.twitter.com/T4CFLfgcoK — RT (@RT_com) November 28, 2026

Explosión ocurrió en un depósito de material explosivo cerca de una escuela

De acuerdo con Hamdullah Fitrat, los primeros datos de la investigación apuntan a que la detonación ocurrió por negligencia y falta de precaución en un depósito de explosivos de empresas mineras.

La explosión se registró cerca de la escuela Shagai, en Asadabad, capital de la provincia de Kunar, confirmó a la agencia AFP Sami-ul-Haq Haq Bayan, jefe del Departamento provincial de Información y Cultura.

🇦🇫 At least seven schoolchildren were killed and 99 people injured in an explosion near a school in Asadabad, Kunar province, Afghanistan, today.



Early findings point to negligence at a nearby facility storing explosives for mining.



The death toll could rise. pic.twitter.com/t74OjWX4DF — World Wide Leak (@leaklive1) November 28, 2026

El saldo fue de siete alumnos muertos y 99 heridos, cifra que también confirmó el Ministerio del Interior. Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados al hospital provincial de Asadabad, mientras que algunos de los lesionados recibieron atención médica y pudieron regresar a sus hogares.

Un corresponsal de AFP observó en el hospital a menores heridos de entre ocho y 15 años. Las autoridades señalaron que la investigación continúa.

Videos muestran daños en el salón de clases y traslado de niños heridos

Las imágenes difundidas después de la explosión muestran cómo la detonación impactó uno de los salones de clase, donde se observan daños en la estructura del inmueble.

En otro registro se aprecia el paso de ambulancias a toda velocidad por las calles de Asadabad, mientras una multitud permanece en los alrededores. También se observa a un grupo de hombres que intenta ayudar entre los escombros de un muro que colapsó por la fuerza de la explosión.

Uno de los momentos más delicados muestra a varios hombres trasladando a niños heridos en un automóvil particular para llevarlos a recibir atención médica, en medio de la emergencia.

Al menos seis estudiantes murieron y otros 97 resultaron heridos tras una explosión en una vivienda contigua a una escuela en la provincia de Kunar, en el este de Afganistán, según cifras preliminares del director del hospital provincial, Mawla Dad. pic.twitter.com/CppYmuQwch — JP+ (@jpmasespanol) November 28, 2026

Otra explosión en una escuela de Kabul dejó 42 niños heridos

El incidente ocurre meses después de otra explosión en un centro educativo de Kabul, capital de Afganistán. En agosto, aquel estallido dejó al menos 42 niños heridos, según la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán.

Un hospital de la capital que atendió a por lo menos 35 de los estudiantes lesionados indicó que todos tenían entre 10 y 14 años.

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