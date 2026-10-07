Este programa del Infonavit podría ser un gran aliado para tus finanzas

¿A quienes beneficia la solución integral del Infonavit? Foto: Cuartoscuro/Getty

Si tienes un crédito del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) contratado antes de mayo de 2021, podrías ser candidato a una modificación de las condiciones de tu financiamiento mediante la Solución Integral, un programa que busca hacer más manejables algunos créditos.

El apoyo no implica contratar una nueva hipoteca, sino realizar ajustes sobre un financiamiento existente, dependiendo de las condiciones de cada acreditado.

¿De qué trata este programa del Infonavit?

La Solución Integral busca mejorar las condiciones de créditos hipotecarios que, con el paso del tiempo, se volvieron más difíciles de pagar. De acuerdo con la información del Infonavit, los ajustes pueden incluir modificaciones al saldo pendiente, la tasa de interés o el monto de la mensualidad, dependiendo de la situación del crédito y del acreditado.

El programa está dirigido principalmente a financiamientos otorgados antes de mayo de 2021, periodo en el que existían esquemas de crédito cuyo saldo podía incrementarse con el paso del tiempo.

Entre los posibles beneficios se encuentran:

Disminución del saldo total del crédito

Reducción de la tasa de interés

Establecimiento de una mensualidad fija

Aplicación de las aportaciones patronales directamente al capital

Posibilidad de liquidar el financiamiento antes, cuando las condiciones del crédito lo permitan

Estos ajustes no necesariamente aplican de la misma manera para todos los acreditados, por lo que es necesario consultar el estado particular de cada financiamiento.

¿Cómo saber si hubo cambios en tu crédito?

Desde finales de 2025, el Infonavit habilitó una opción de consulta en Mi Cuenta Infonavit, mediante la cual los derechohabientes pueden revisar si su crédito fue objeto de alguna modificación. La consulta es personal y no tiene costo.

Para revisar la información necesitas tener a la mano:

Número de crédito

Número de Seguridad Social (NSS).

Nombre completo del acreditado

Una vez realizada la consulta, podrás conocer si tu financiamiento presenta algún ajuste y cuáles son las nuevas condiciones, en caso de que haya sido modificado.

¿Quiénes podrían beneficiarse?

La Solución Integral está enfocada principalmente en personas con créditos antiguos cuyo saldo aumentaba con el tiempo, así como en trabajadores que enfrentaron dificultades para mantener sus pagos o familias que tuvieron periodos sin ingresos.

Por ello, si tienes un crédito Infonavit contratado desde hace varios años, revisar tu situación en Mi Cuenta Infonavit puede ayudarte a conocer si existen modificaciones aplicadas a tu financiamiento. Antes de realizar cualquier pago adicional o tomar una decisión sobre tu crédito, es recomendable verificar directamente las condiciones que aparecen en los canales oficiales del Infonavit.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.