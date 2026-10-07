Desapariciones en México: De octubre 2024 al 2026 se reportan 64 mil 290 registros

Foto: Cuartoscuro

La desaparición de personas continúa siendo uno de los problemas más graves en México. Ante este fenómeno, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) concentra los casos reportados por autoridades federales y estatales y mantiene información histórica sobre personas desaparecidas, no localizadas y posteriormente localizadas.

Del 1 de octubre de 2024 al 7 de octubre de 2026 —un periodo de dos años—, el registro contabilizó 64 mil 290 casos, cifra que no es estática, puesto que varía debido a que las carpetas y fichas se modifican conforme se reciben nuevos reportes de personas desaparecidas, localizadas o localizadas sin vida.

Cifra semanal de desaparecidos: primera semana de octubre 2026

UnoTV encontró, hasta el miércoles 7 de octubre, al mediodía, que durante la semana comprendida entre el lunes 28 de septiembre y el domingo 4 de octubre de 2026 se registraron en México 195 “personas desaparecidas, no localizadas y localizadas“. De ese total:

122 personas permanecen desaparecidas, lo que equivale al 62.56% de los casos reportados.

73 personas fueron localizadas, lo que corresponde al 37.44% del total de casos reportados.

De las personas localizadas, el RNPDNO informó que 71 fueron con vida y 2 sin vida.

Las cifras del periodo señalado sitúan a la Ciudad de México como la entidad con el mayor número de personas desaparecidas. Los registros contabilizan 47 casos, integrados por 28 hombres y 19 mujeres.

Las entidades que le siguen a la capital del país son:

Michoacán con 16 casos, divididos en 11 hombres y 5 mujeres

con 16 casos, divididos en 11 hombres y 5 mujeres Veracruz con 15, divididos en 10 hombres y 5 mujeres

con 15, divididos en 10 hombres y 5 mujeres Tamaulipas con 14, divididos en 10 hombres y 4 mujeres

con 14, divididos en 10 hombres y 4 mujeres Zacatecas con 14, divididos en 10 hombres y 4 mujeres

En términos generales, la distribución por sexo durante la semana fue mayor la de hombres. Del total de 195 personas reportadas, 122 fueron hombres y 73 mujeres.

Los adolescentes concentran la mayor incidencia

La información del periodo identifica una concentración de casos entre menores de edad y jóvenes. El grupo de 15 a 19 años acumuló el mayor número de personas desaparecidas, con 60 registros. De ellos, 36 corresponden a mujeres y 24 a hombres.

La segunda concentración más alta se ubicó entre los 20 y los 24 años, con 26 personas desaparecidas: 7 mujeres y 19 hombres.

Por otra parte, tanto el grupo de 10 a 14 años como el de 25 a 29 años registraron 25 desapariciones; en el primero fueron 17 mujeres y 8 hombres, mientras que en el segundo 6 mujeres y 19 hombres.

Los datos muestran que los tres grupos etarios con más registros durante la semana reúnen tanto a adolescentes como a jóvenes adultos, con una presencia destacada de hombres en los segmentos de menor edad.

Más de 64 mil 290 registros desde octubre de 2024

Los registros acumulados entre el 1 de octubre de 2024 y el 4 de octubre de 2026 contabilizan 64 mil 290 personas desaparecidas, no localizadas y localizadas. De este universo:

19 mil 809 son personas desaparecidas y no localizadas, que equivale al 30.81% del total

44 mil 481 son personas localizadas, cifra que representa el 69.19% del total

Del total de personas localizadas, la mayoría fue “con vida”:

3 mil 618 personas localizadas sin vida, que representa el 8.13% de los localizados

40 mil 863 personas localizadas con vida, cifra que equivale al 91.87% de los localizados

Los registros acumulados muestran además una mayor presencia de hombres. Del total reportado, 40 mil 752 corresponden a hombres, 23 mil 521 a mujeres y 17 casos fueron clasificados como indeterminados.

Foto: RNPDNO

Diez estados concentran 40 mil 330 registros

Las cifras acumuladas desde octubre de 2024 señalan al Estado de México como la entidad con más registros, con 7 mil 497 casos. Las entidades que le siguen son:

Ciudad de México con 6 mil 486 Nuevo León con 4 mil 772 Guanajuato con 4 mil 423 Sonora con 3 mil 360 Sinaloa con 2 mil 789 Michoacán con 3 mil 4 Puebla con 3 mil 818 Tamaulipas con 2 mil 217 Baja California con mil 964

De acuerdo con los registros del periodo, estas 10 entidades suman en conjunto 40 mil 330 casos.

Jóvenes y adolescentes predominan en las cifras acumuladas

Los grupos de edad con mayor número de registros desde el 1 de octubre de 2024 son los adolescentes y jóvenes.

Entre las personas de 15 a 19 años se contabilizan 14 mil 626 registros, integrados por 8 mil 616 mujeres y 6 mil 10 hombres. Los siguientes rangos de edad quedan de la siguiente manera:

De 20 a 24 años aparecen 7 mil 515 casos, con 5 mil 264 hombres y 2 mil 251 mujeres.

De 25 a 29 años aparecen 7 mil 218 casos, con 5 mil 400 hombres y mil 818 mujeres.

El grupo de 30 a 34 años acumula 6 mil 558 registros, de los cuales mil 524 corresponden a mujeres y 5 mil 34 a hombres.

¿De qué otras nacionalidades hay personas desaparecidas?

La nacionalidad mexicana concentra la gran mayoría de los registros acumulados, con 63 mil 168 personas. Le siguen personas de las siguientes nacionalidades

Estadounidense con 318 casos

Colombiana con 187 casos

Venezolana con 159 casos

Hondureña con 108 casos

Guatemalteca con 57 casos

Cubana con 61 casos

Salvadoreña con 29 casos

Nicaragüense con 14 casos

Canadiense con 13 casos

Estas cifras corresponden a los registros de personas desaparecidas, no localizadas y localizadas acumulados entre el 1 de octubre de 2024 y el 4 de octubre de 2026.

Nota: es importante aclarar que el RNPDNO maneja en tiempo real sus cifras y porcentajes, por lo que cambian constantemente. Esto se debe a que las carpetas y fichas se modifican conforme se reciben nuevos reportes de personas desaparecidas, localizadas o localizadas sin vida.

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