Desapariciones en México: De octubre 2024 al 2026 se reportan 64 mil 290 registros

| 14:41 | Luis Hernández | Uno TV

El RNPDNO reportó 195 casos desde finales de septiembre y los primeros días de octubre de 2026
Desapariciones en México
Foto: Cuartoscuro

La desaparición de personas continúa siendo uno de los problemas más graves en México. Ante este fenómeno, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) concentra los casos reportados por autoridades federales y estatales y mantiene información histórica sobre personas desaparecidas, no localizadas y posteriormente localizadas.

Del  1 de octubre de 2024 al 7 de octubre de 2026 —un periodo de dos años—, el registro contabilizó 64 mil 290 casos, cifra que no es estática, puesto que varía debido a que las carpetas y fichas se modifican conforme se reciben nuevos reportes de personas desaparecidas, localizadas o localizadas sin vida.

Cifra semanal de desaparecidos: primera semana de octubre 2026

UnoTV encontró, hasta el miércoles 7 de octubre, al mediodía, que durante la semana comprendida entre el lunes 28 de septiembre y el domingo 4 de octubre de 2026 se registraron en México 195 “personas desaparecidas, no localizadas y localizadas“. De ese total:

  • 122 personas permanecen desaparecidas, lo que equivale al 62.56% de los casos reportados.
  • 73 personas fueron localizadas, lo que corresponde al 37.44% del total de casos reportados.

De las personas localizadas, el RNPDNO informó que 71 fueron con vida y 2 sin vida.

Las cifras del periodo señalado sitúan a la Ciudad de México como la entidad con el mayor número de personas desaparecidas. Los registros contabilizan 47 casos, integrados por 28 hombres y 19 mujeres.

Las entidades que le siguen a la capital del país son:

  • Michoacán con 16 casos, divididos en 11 hombres y 5 mujeres
  • Veracruz con 15, divididos en 10 hombres y 5 mujeres
  • Tamaulipas con 14, divididos en 10 hombres y 4 mujeres
  • Zacatecas con 14, divididos en 10 hombres y 4 mujeres

En términos generales, la distribución por sexo durante la semana fue mayor la de hombres. Del total de 195 personas reportadas, 122 fueron hombres y 73 mujeres.

Los adolescentes concentran la mayor incidencia

La información del periodo identifica una concentración de casos entre menores de edad y jóvenes. El grupo de 15 a 19 años acumuló el mayor número de personas desaparecidas, con 60 registros. De ellos, 36 corresponden a mujeres y 24 a hombres.

La segunda concentración más alta se ubicó entre los 20 y los 24 años, con 26 personas desaparecidas: 7 mujeres y 19 hombres.

Por otra parte, tanto el grupo de 10 a 14 años como el de 25 a 29 años registraron 25 desapariciones; en el primero fueron 17 mujeres y 8 hombres, mientras que en el segundo 6 mujeres y 19 hombres.

Los datos muestran que los tres grupos etarios con más registros durante la semana reúnen tanto a adolescentes como a jóvenes adultos, con una presencia destacada de hombres en los segmentos de menor edad.

Más de 64 mil 290 registros desde octubre de 2024

Los registros acumulados entre el 1 de octubre de 2024 y el 4 de octubre de 2026 contabilizan 64 mil 290 personas desaparecidas, no localizadas y localizadas. De este universo:

  • 19 mil 809 son personas desaparecidas y no localizadas, que equivale al 30.81% del total
  • 44 mil 481 son personas localizadas, cifra que representa el 69.19% del total

Del total de personas localizadas, la mayoría fue “con vida”:

  • 3 mil 618 personas localizadas sin vida, que representa el 8.13% de los localizados
  • 40 mil 863 personas localizadas con vida, cifra que equivale al 91.87% de los localizados

Los registros acumulados muestran además una mayor presencia de hombres. Del total reportado, 40 mil 752 corresponden a hombres, 23 mil 521 a mujeres y 17 casos fueron clasificados como indeterminados.

Foto: RNPDNO

Diez estados concentran 40 mil 330 registros

Las cifras acumuladas desde octubre de 2024 señalan al Estado de México como la entidad con más registros, con 7 mil 497 casos. Las entidades que le siguen son:

  1. Ciudad de México con 6 mil 486
  2. Nuevo León con 4 mil 772
  3. Guanajuato con 4 mil 423
  4. Sonora con 3 mil 360
  5. Sinaloa con 2 mil 789
  6. Michoacán con 3 mil 4
  7. Puebla con 3 mil 818
  8. Tamaulipas con 2 mil 217
  9. Baja California con mil 964

De acuerdo con los registros del periodo, estas 10 entidades suman en conjunto 40 mil 330 casos.

Jóvenes y adolescentes predominan en las cifras acumuladas

Los grupos de edad con mayor número de registros desde el 1 de octubre de 2024 son los adolescentes y jóvenes.

Entre las personas de 15 a 19 años se contabilizan 14 mil 626 registros, integrados por 8 mil 616 mujeres y 6 mil 10 hombres. Los siguientes rangos de edad quedan de la siguiente manera:

  • De 20 a 24 años aparecen 7 mil 515 casos, con 5 mil 264 hombres y 2 mil 251 mujeres. 
  • De 25 a 29 años aparecen 7 mil 218 casos, con 5 mil 400 hombres y mil 818 mujeres.
  • El grupo de 30 a 34 años acumula 6 mil 558 registros, de los cuales mil 524 corresponden a mujeres y 5 mil 34 a hombres.

¿De qué otras nacionalidades hay personas desaparecidas?

La nacionalidad mexicana concentra la gran mayoría de los registros acumulados, con 63 mil 168 personas. Le siguen personas de las siguientes nacionalidades

  • Estadounidense con 318 casos
  • Colombiana con 187 casos
  • Venezolana con 159 casos
  • Hondureña con 108 casos
  • Guatemalteca con 57 casos
  • Cubana con 61 casos
  • Salvadoreña con 29 casos
  • Nicaragüense con 14 casos
  • Canadiense con 13 casos

Estas cifras corresponden a los registros de personas desaparecidas, no localizadas y localizadas acumulados entre el 1 de octubre de 2024 y el 4 de octubre de 2026.

Nota: es importante aclarar que el RNPDNO maneja en tiempo real sus cifras y porcentajes, por lo que cambian constantemente. Esto se debe a que las carpetas y fichas se modifican conforme se reciben nuevos reportes de personas desaparecidas, localizadas o localizadas sin vida.

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