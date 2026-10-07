Fiscalía de Aguascalientes investiga amenazas y agresiones contra obispo Juan Espinoza

Fiscalía abre investigación por oferta de 40 mil pesos contra obispo Foto: Uno TV

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Aguascalientes abrió una investigación de oficio por las amenazas y agresiones contra el obispo Juan Espinoza Jiménez, luego de que un creador de contenido ofreciera 40 mil pesos a quien le causara daño físico.

Fiscalía investiga posible apología del delito

El fiscal Manuel Alonso García informó que la investigación comenzó después de que el área de ciberpatrullaje detectara publicaciones realizadas el 1 de octubre y otras expresiones difundidas posteriormente a través de redes sociales.

El fiscal explicó que el Ministerio Público recopila publicaciones y otros elementos para determinar si los hechos pueden encuadrar en el delito de apología del delito.

“Lo que nosotros estamos integrando de oficio, es lo que nosotros estamos recabando toda la información, todos los elementos de prueba, para poder encuadrar en el tipo penal de apología del delito”.

La investigación se inició de oficio, por lo que el obispo Juan Espinoza Jiménez no ha presentado hasta el momento una denuncia formal ante la Fiscalía.

No obstante, la dependencia informó que ya se emitió una orden de protección para el obispo de Aguascalientes,

Obispo de Aguascalientes había criticado al Gobierno

Las amenazas ocurrieron después de que Juan Espinoza Jiménez realizara declaraciones críticas sobre decisiones del Gobierno y otros asuntos de carácter nacional.

En una de sus intervenciones, el obispo cuestionó la situación de seguridad, la atención a las madres buscadoras y las acciones contra quienes expresan opiniones distintas.

Sus declaraciones generaron reacciones en redes sociales y posteriormente se registraron expresiones agresivas en su contra.

Fiscalía mantiene rastreo de publicaciones

Manuel Alonso señaló que las autoridades continúan con labores de rastreo digital para reunir información relacionada con las publicaciones y determinar las responsabilidades que correspondan.

El fiscal indicó que la autoridad no puede tomar a la ligera una publicación en la que se ofrece dinero para causar daño físico a una persona, por lo que el Ministerio Público mantiene abierta la investigación.

Diócesis llama a la paz y a la tolerancia

Ante las expresiones contra el obispo, feligreses de Aguascalientes han manifestado públicamente su respaldo a Juan Espinoza Jiménez.

La Diócesis de Aguascalientes hizo un llamado a mantener la paz y la tolerancia, mientras las autoridades continúan con la investigación para determinar el origen y alcance de las amenazas difundidas en redes sociales.

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