Ana de Armas hace oficial su romance con Beto Montenegro en la Semana de la Moda de París

Ana de Armas y Beto Montenegro confirman su relación. Foto: AFP

Ana de Armas y Beto Montenegro hicieron pública su relación durante la Semana de la Moda de París, la actriz y el cantante venezolano llegaron tomados de la mano al desfile de Louis Vuitton, realizado el pasado martes 6 de octubre en el Museo del Louvre.

Aunque ambos ya habían sido fotografiados juntos durante los últimos meses, esta fue la primera ocasión en la que acudieron como pareja a un evento oficial y posaron ante los fotógrafos.

La protagonista de “Blonde” y el vocalista de la banda Rawayana asistieron al desfile de la colecciónPrimavera-Verano 2027 de Louis Vuitton, que tuvo lugar en el patio Cour Carrée del Museo del Louvre.

Ana de Armas e Beto Montenegro chegando ao desfile da Louis Vuitton em Paris. pic.twitter.com/olWPrXkcRo — Ana de Armas Brasil (@anadearmasbr) October 6, 2026

La actriz cubana, de 38 años, lució un vestido negro tipo americana de la colección Crucero 2027 de la firma, que combinó con botas altas de piel y el bolso Multipass con cadena, Montenegro, de 37 años, llevó un atuendo en tonos tierra y verdes.

Sin embargo, fueron los gestos entre ambos los que confirmaron públicamente su relación. Ana y Beto llegaron sonrientes y tomados de la mano frente a las cámaras que esperaban a los invitados del desfile.

De acuerdo con “El País”, se trató de la primera aparición pública de ambos como pareja en un evento oficial.

Así comenzó el romance de Ana de Armas y Beto Montenegro

Los primeros rumores sobre una relación entre Ana de Armas y Beto Montenegro surgieron durante el verano de 2026, cuando comenzaron a ser vistos juntos en Madrid.

Uno de sus primeros encuentros públicos ocurrió el pasado 28 de julio, durante el concierto de Rubén Blades en el festival Noches del Botánico. Posteriormente, ambos fueron fotografiados durante unas vacaciones en Formentera.

Las imágenes de ese viaje mostraron a la actriz y al cantante compartiendo besos, abrazos y selfies en una playa, fotografías que reforzaron los rumores sobre su relación.

En septiembre, Ana de Armas viajó a Londres para acompañar a Beto Montenegro durante una presentación de Rawayana. La actriz fue captada disfrutando del concierto desde la zona del DJ, mientras cantaba y bailaba durante la presentación del grupo.

Pese a las fotografías que habían circulado durante los últimos meses, ninguno de los dos había compartido imágenes juntos en sus redes sociales ni había hablado públicamente sobre su relación.

Su llegada de la mano al desfile de Louis Vuitton en París marca su primera aparición como pareja en un evento oficial.

¿Quién es Beto Montenegro?

Beto Montenegro es el vocalista y uno de los integrantes de Rawayana, banda venezolana que ha conseguido reconocimiento internacional por su mezcla de reggae, rock, funk, pop y ritmos latinoamericanos.

El músico dejó Venezuela en 2015 y posteriormente se estableció en Ciudad de México. Desde ahí continuó con la actividad internacional de Rawayana, que mantiene presentaciones en diferentes países.

La relación con Ana de Armas llega después de los mediáticos romances que la actriz ha tenido con figuras como Ben Affleck. También fue relacionada con Tom Cruise en 2025, aunque ninguno de los dos confirmó públicamente que mantuvieran una relación.

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