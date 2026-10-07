Infonavit da 10 mil 698 pesos a trabajadores: ve los requisitos para acceder al crédito

Créditos permiten hacer mejoras a la casa. Foto: Cuartoscuro

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) cuenta con un apoyo que permite obtener recursos adicionales para equipar, reparar o realizar mejoras en una vivienda al momento de adquirirla mediante un crédito hipotecario.

Se trata de Equipa tu Casa, un esquema que puede otorgar desde 10 mil 698 pesos hasta 71 mil 324 pesos, dependiendo de la capacidad crediticia de cada trabajador.

A diferencia de otros financiamientos, este programa no funciona como un crédito independiente, sino como un complemento del crédito para comprar una vivienda nueva o existente.

¿Qué es Equipa tu Casa?

Equipa tu Casa es un monto adicional que puede incorporarse al crédito hipotecario del Infonavit para realizar mejoras, reparaciones o adquirir equipamiento para el inmueble que se está comprando.

El dinero se deposita directamente en la cuenta bancaria del trabajador y puede utilizarse para trabajos que ayuden a hacer más funcional la vivienda, sin afectar su estructura.

¿Cuánto dinero presta?

El programa contempla:

Monto mínimo: 10 mil 698.67 pesos

Monto máximo: 71 mil 324.48 pesos

La cantidad autorizada dependerá del financiamiento que tenga disponible cada derechohabiente y del crédito hipotecario que contrate para comprar la vivienda.

El requisito más importante

Uno de los aspectos que más suele generar dudas es que Equipa tu Casa sólo puede solicitarse al mismo tiempo que el crédito para comprar vivienda.

Es decir, no puede tramitarse después de haber concluido la compra ni agregarse posteriormente al financiamiento.

Requisitos para solicitar Equipa tu Casa

Para acceder al programa es necesario:

Tener una relación laboral vigente

Cumplir con los requisitos del crédito para compra de vivienda

Contar con una precalificación en Mi Cuenta Infonavit

Solicitar Equipa tu Casa junto con el crédito hipotecario

Documentos que pueden solicitarte

El Infonavit señala que, además del expediente del crédito hipotecario, se deben presentar documentos relacionados con las mejoras que se realizarán en la vivienda.

Entre ellos:

Presupuesto indicativo de la remodelación o mejora

Carta bajo protesta de decir verdad sobre los trabajos a realizar

Estado de cuenta bancario con CLABE a nombre del solicitante

RFC con homoclave

¿Cómo pedirlo?

El trámite inicia desde Mi Cuenta Infonavit.

Los pasos generales son:

Realizar la precalificación para comprar vivienda Elegir un crédito para vivienda nueva o existente Integrar la documentación requerida Solicitar Equipa tu Casa durante el proceso del crédito hipotecario Formalizar la operación ante notario

Hay un plazo para utilizar el dinero

Una vez recibido el recurso, el beneficiario dispone de hasta seis meses para realizar las mejoras o adquisiciones previstas. Además, debe comprobar el uso del dinero mediante documentación y evidencia de los trabajos realizados.

Por ello, si estás planeando comprar una vivienda con apoyo del Infonavit, conviene revisar desde el inicio si Equipa tu Casa puede ayudarte a financiar muebles, reparaciones o adecuaciones que necesites realizar después de recibir las llaves de tu nuevo hogar.

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