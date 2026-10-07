Ley de Tennessee contra albergar inmigrantes sigue vigente: qué dijo el juez y quién podría estar en riesgo

El texto define albergar como dar refugio a alguien u ocultar su paradero Foto: AFP

El estado de Tennessee mantiene vigente su ley que castiga con cárcel a quien, a cambio de dinero, albergue o transporte a inmigrantes sin estatus legal. Un juez federal desestimó la demanda que buscaba frenarla, pero lo hizo sin decidir si la norma es válida, de acuerdo con el fallo del Tribunal de Distrito para el Distrito Medio de Tennessee.

La demanda la habían presentado una organización regional de la iglesia luterana, un arrendador de Nashville y un padre de familia que vive con su yerno, tres perfiles que temían ser acusados por actos cotidianos como rentar una casa o compartir techo. El juez concluyó que ninguno probó estar bajo una amenaza real de ser procesado, y por eso cerró el caso antes de analizar la ley.

Esa salida deja a muchas familias en una zona gris. Los fiscales del estado aseguraron que la ley no alcanza a los demandantes, pero el propio juez puso en duda esa lectura, de modo que el alcance real de la ley sigue sin aclararse.

¿Qué castiga la ley de Tennessee y a quiénes puede alcanzar?

La norma, vigente desde el 1 de julio de 2025, creó en el estado el delito de tráfico de personas y lo aplica a dos conductas distintas, según el texto publicado por la Secretaría de Estado de Tennessee. Ambas requieren que la persona actúe para obtener una ventaja comercial o una ganancia económica privada, y que sepa que el inmigrante entró o permaneció en el país de forma ilegal, según lo determine el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Transportar a una persona con el fin de ocultarla de las autoridades

de las autoridades Esconder, albergar o proteger a esa persona, o animar a otros a hacerlo

El texto define albergar como dar refugio a alguien u ocultar su paradero, una redacción amplia que explica el temor de los demandantes. El delito es grave, de Clase E, que se castiga con 1 a 6 años de prisión según el código penal de Tennessee, y sube a Clase A si la persona albergada tiene menos de 13 años.

Los casos que llegaron al tribunal muestran quiénes se sienten expuestos:

La organización luterana tiene iglesias que alojan a solicitantes de asilo dentro de sus edificios

El arrendador renta una vivienda a un inmigrante guatemalteco

El padre de familia vive con su yerno, quien entró al país sin autorización, tiene en curso una solicitud de asilo y aporta dinero para la renta de la casa

¿Por qué el juez desestimó la demanda sin decidir si la ley es válida?

El juez William L. Campbell Jr. resolvió el caso el 30 de septiembre de 2026 por un motivo de procedimiento. Para impugnar una ley penal antes de ser acusado, una persona debe demostrar que enfrenta una amenaza creíble de ser procesada, y el tribunal consideró que los demandantes no lo lograron.

Varios elementos pesaron en esa conclusión. El expediente no registra ningún procesamiento bajo esta ley ni cartas de advertencia enviadas a los demandantes, aunque el juez reconoció que eso dice poco porque la demanda se presentó antes de que la norma entrara en vigor. Tampoco encontró en la ley un mecanismo que facilite perseguir a alguien.

El cierre fue sin perjuicio, una figura que permite volver a demandar más adelante. La ley no llegó a suspenderse durante el juicio, porque el mismo juez ya había negado bloquearla de forma provisional mientras avanzaba el caso.

¿Qué dijeron los fiscales del estado y qué dudas dejó el juez?

Los demandados eran los 32 fiscales de distrito de Tennessee, y su defensa se apoyó en una lectura estrecha de la ley. Sostuvieron que para cometer el delito no basta con cumplir lo que el texto parece decir a primera vista, sino que se necesitan tres condiciones más exigentes.

Un propósito de lucro , no solo recibir un pago

, no solo recibir un pago La intención de ocultar a la persona, no solo darle techo

a la persona, no solo darle techo Conocer una determinación de ICE sobre su situación, no solo saber que carece de papeles

Con esa interpretación, los fiscales afirmaron que la ley no aplica a la conducta de las iglesias, del arrendador ni del padre de familia, y que no se usará contra ellos. El juez tomó nota de esa postura, pero escribió que tiene serias reservas de que esté respaldada por el texto de la ley, y dio por defendible la lectura contraria, la de quienes temen que rentar o dar techo a cambio de dinero sí esté prohibido.

El matiz importa para cualquier otra persona en Tennessee. Lo dicho por los fiscales vale dentro de este juicio y no es una promesa que obligue al estado, y el fallo señala que no han renunciado a procesar fuera del litigio. Todo ocurre mientras crecen en el país los acuerdos entre ICE y policías locales.

¿Qué deben saber quienes rentan vivienda, transportan o conviven con personas sin estatus legal?

El fallo no cambia las reglas, pero sí aclara el terreno en el que se mueven arrendadores y familias. Ninguna autoridad ha declarado que rentar o convivir sea seguro, y tampoco que sea delito, por lo que conviene conocer los puntos firmes que deja el caso.

La ley sigue vigente en todo Tennessee y puede aplicarse

y puede aplicarse El elemento de dinero es central, ya que la norma exige una ventaja comercial o una ganancia económica

No hay registro de procesamientos bajo esta ley en el expediente del caso

bajo esta ley en el expediente del caso El cierre sin perjuicio deja abierta la puerta a una nueva demanda

La ley deja fuera del delito, de forma expresa, a dos grupos. Se trata de los abogados con licencia en Tennessee que dan asesoría legal de buena fe y de quienes prestan servicios de salud en centros o consultorios autorizados, de modo que ofrecer orientación legal o atención médica en esas condiciones no constituye delito.

Las organizaciones que llevaron el caso, entre ellas el American Immigration Council, no han anunciado si apelarán o presentarán una nueva demanda. Mientras tanto, una consulta con un abogado antes de firmar un contrato de renta o de recibir a un familiar ayuda a medir el riesgo de cada caso, y saber cómo localizar a un familiar detenido por ICE forma parte de la preparación de cualquier hogar con integrantes sin estatus.

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